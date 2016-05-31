Минские автобусы: 1 июня откроют три новых маршрута, а от автовокзала «Восточный» их отправление прекратится

Новости Беларуси. 1 июня в Минске начнут работу три новых автобусных маршрута, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

№ 120 будет курсировать по улицам Громова и Есенина в обоих направлениях два часа утром и около трех часов вечером. Это позволит пассажирам добираться до метро быстрее и комфортнее.

Трасса нового маршрута № 180С проляжет от улицы Одинцова до Асаналиева. Основное его предназначение — доставка в Курасовщину работников целого ряда расположенных там крупных медучреждений.

Еще один маршрут, который завтра примет пассажиров — № 177Э. Его автобусы будут следовать по улицам Кунцевщина, Лобанка, Шаранговича, МКАД, Озерцо.

1 июня от автовокзала «Восточный» на улице Ванеева прекратят отправляться пригородные, междугородные и международные автобусы.

Регулярные рейсы будут осуществляться от автовокзала «Центральный» . Немногочисленные же пригородные маршруты перенесут с «Восточного» на автостанции «Автозаводская» и «Юго-Западная».