Минские школьники и студенты летом смогут поработать в Ханты-Мансийске

Новости Беларуси. Работа на лето. В Минске стартовал третий трудовой семестр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Десятки школьников и студентов смогут провести время в хорошей компании и подзаработать.

В этом году молодым людям предложат попробовать себя в строительной, экологической, сервисной и педагогической отраслях. Уже для молодежи согласовано порядка 42-х тысяч рабочих мест.

Наши ребята смогут поработать и за пределами страны. В числе новых направлений: Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Подмосковье.