Всемирный день без табака: где в Беларуси работникам платят за отказ от никотина и в каких местах запретят курить

Новости Беларуси. Белорусские производители табачных изделий будут использовать пугающие упаковки сигарет. И, скорее, не столько пугающие, сколько реалистичные. Которые, так сказать, демонстрируют последствия пагубной привычки. Таковы требования нового техрегламента Евразийского экономического союза. Бой табаку также решили дать и некоторые белорусские компании. Они поощряют сотрудников, которые не допускают «перекуров».

Андрей «затягивался» еще со школы, правда, уже четыре года с вредной привычкой ничего общего не имеет. Тем более, что отказ от сигарет не только позволяет сэкономить внушительные суммы, но и заработать. Компания, где трудится молодой человек, одна из немногих в стране предлагает ежегодные выплаты тем сотрудникам, которые не курят.

Андрей Кулик, инженер-конструктор предприятия по выпуску медицинской техники и систем безопасности:

Коллектив малокурящий, человека 2-3 максимум. Это правильный шаг. Тем, кто курит, повод задуматься.

Ставка на здоровый образ жизни дает свои результаты. Например, только за 2015 год 15 человек отказались от курения. К тому же такая политика компании, которая, кстати, занимается производством рентген-оборудования, один из способов привлечь ценные кадры.

Ольга Клюйко, заместитель генерального директора по управлению персоналом предприятия по выпуску медицинской техники и систем безопасности:

Уже более 10 лет руководство компании поддерживает здоровый образ жизни наших сотрудников. Один раз к трудовому отпуску мы выплачиваем материальную помощь. На сегодняшний день составляет 1 миллион 200 тысяч. Мы все-таки хотим, чтобы у нас работали здоровые люди.

Уже через год белорусские курильщики на своих пачках найдут совсем не приглядное изображение того, куда направлено дуло сигареты. Половину упаковки займет фото 12 страшных диагнозов: слепота, новообразование, инсульт, рак легких. Если заядлых любителей это вряд ли остановит, то новичков, ожидается, оттолкнет.

Егор Зайцев, руководитель странового бюро Всемирной организации здравоохранения в Республике Беларусь:

Это снижает спрос, то есть люди в принципе не хотят держать эту упаковку в руках.

Ежегодно от табачной эпидемии на земле погибает почти шесть миллионов человек. Это больше, чем население, скажем, Санкт-Петербурга. В Беларуси курит около 30% жителей. Почти каждый третий мужчина и каждая пятая женщина. И это на 15% меньше, чем в начале «нулевых».

Да и мест, где предпочитают не прятаться за дымовой завесой, становится все больше. Кафе и рестораны, городские парки и площади уже пришли к бездымной среде. 19 вокзалов по всей стране объявили себя зонами, свободными от табака, оставив для курящих лишь небольшой островок.

За шесть месяцев такой эксперимент себя оправдал: перроны, по исследованиям, стали намного чище. А уже вскоре ожидается и ужесточение правил игры для курильщиков: запрет на никотиновые ингаляции на лестничных клетках, общих лоджиях, детских площадках, территориях пляжей, на рабочих местах и остановочных пунктах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.