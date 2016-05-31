Белорусские блондинки: физики и инструкторы по вождению – мешают ли жить стереотипы о цвете волос?

Новости Беларуси. О празднике, который отмечают одни из главных героинь анекдотов. Речь, конечно, о блондинках. За свои права, так сказать, они борются достаточно давно, а впервые все белокурые леди планеты отметили свой официальный день 10 лет назад. Конечно, сегодня как никогда они пытаются доказать, что цвет волос и умственные способности – понятия между собой не связанные.

Мода на белокурые локоны не ослабевает. Жгучие брюнетки и рыжие одинаково жаждут быть похожими на блондинок с постеров.

Олеся Григорьева, парикмахер:

Все почему-то хотят быстро и сразу. Мы, конечно, стараемся, делаем блондинкой.

У Светланы Ивановой светлая голова и в прямом, и в переносном смысле. Окончила физический факультет московского университета, работала в Институте радиационной медицины, а сейчас уже больше 10 лет она преподает, вкладывает знания в разноцветные студенческие головы.

Светлана Иванова, доцент кафедры медицинской и биологической физики Витебского медицинского университета:

Сейчас многие мужские специальности и обязанности выполняют женщины. Тем не менее не вижу чего-то особо сложного в физике, если этот предмет любишь, значит все получается.

Такого же мнения и еще одна блондинка. У Марины Воробьевой три высших образования: она психолог, логопед и экономист. Шутит: в нынешней работе пригодились все знания.

Марина Воробьева, инструктор по вождению:

Мне это просто нравится: научить какого-то человека, чтобы он адекватно вел себя на дороге. Женщина, мужчина. Водитель – он один. Тут разницы, канонов нет. Если сел за руль, то управляй.

К сожалению, с каждым годом натуральных блондинов в мире становится все меньше. Ученые говорят: примерно через 200 лет они и вовсе исчезнут. А последний светловолосый младенец родится, предположительно, в Финляндии. Пока же самыми богатыми на «белые гены» остаются страны Скандинавии, Россия и, конечно, Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Бекиш, заведующий кафедрой медицинской биологии и общей генетики Витебского медицинского университета:

У блондинок наблюдается частичный альбинизм, поэтому они плохо загорают за счет малой выработки меланина. В принципе, и все. Больше никаких фактов, что блондинки чем-то по своему поведению отличались от остальных женщин, не установлено.

Стереотипы, что блондинки глупы и наивны, уже давно разрушены. Дамы с белокурыми волосами нередко становятся начальниками или бизнес-леди. Но каждая все равно остается женщиной, которая может притвориться кем угодно, если это в ее интересах.