Какими методами пользуются киберпреступники и как выработать цифровой иммунитет с младенчества?

Дети в интернете. Сегодня уже никого не удивляет младенец с планшетом в руках. Наши дети легко осваивают суперновые гаджеты, а в соцсетях ориентируются лучше взрослых. Только наряду с этим обыденным явлением стали и киберпреступления. Что же надо знать о киберугрозах, чтобы не стать их жертвой? Поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Алексеем Новашем, начальником управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома. Александр Меженный, ведущий:

Самый главный вопрос. То самое громкое, шумное, актуальное на данный момент? Возможно, есть какая-то и статистика и суммы, которые впечатляют? Шокирующая статистика: у минчанки похитили практически 1 миллион белорусских рублей

Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

К сожалению, мы вынуждены констатировать, что киберпреступления продолжают иметь место, находятся жертвы таких преступлений, деньги похищаются. Размер ущерба, который причиняется гражданам, превышает несколько миллионов белорусских рублей. Это если брать только статистику, связанную с делами, по которым уже окончательно принято процессуальное решение. Поставлен антирекорд, в результате которого у минчанки одновременно в ходе беседы с мошенниками был потерян практически 1 миллион белорусских рублей. Там одновременно были взяты и кредиты, и личные сбережения, и сбережения организации. Какими методами пользуются киберпреступники?

Алексей Новаш:

Дело в том, что в первую очередь это личная беспечность наших граждан. Личная беспечность в совокупности с низким уровнем цифровой грамотности, где-то нежеланием, отсутствием времени для изучения элементарных правил поведения в сети Интернет, общения, обращения со своими персональными данными. Да, здесь можно говорить о том, что темпы жизни сегодня поменялись, мы куда-то спешим, одновременно пытаемся выполнить массу каких-то задач. Тем не менее обратная сторона этих движений – это потеря нами средств. На методах психологии, социальной инженерии и строят свои действия преступные организации. Александр Меженный:

Вы правильно сказали, что сейчас уже преступные организации работают по ту сторону баррикад. По факту, получается, что имитировать работу целого офиса или создать впечатление, что звонят реально из банка, может, даже по видеосвязи выходят – все это преступники делают. Уже даже не один человек там сидит. Это уже целая организация работает. Кто по эту сторону баррикад? Какие категории граждан чаще всего могут стать жертвами киберпреступников?

Алексей Новаш:

Если называть блоками, конечно же это мошенничество, связанное с ДТП. Здесь в большей степени страдает категория пожилых людей, которые в будни находятся дома, могут поднять стационарный телефон и поговорить. Если же мы берем преступления, связанные с технологиями использования вишинга, фишинга (звонков, общения в интернете), здесь может быть абсолютно любая категория граждан. Понятно, что в большей степени это 35-45 лет. Это люди, которые больше находятся в Сети, используют устройства, находятся на различных платформах, форумах. Если брать вишинг, то здесь вообще рандомно могут звонки осуществляться, на любой телефон. И здесь вопрос в том, каким образом и где мы свою персональную информацию оставляем. Александр Меженный:

А мы оставляем ее везде. С 23 мая по 1 июня в республике проводится Декада кибербезопасности

Алексей Новаш:

Да, а потом задаемся вопросом: как же узнали, почему позвонили именно нам? К слову, с 23 мая по 1 июня в республике проводится Декада кибербезопасности с акцентом на молодежную среду. Чтобы в преддверии предстоящего каникулярного периода еще раз довести молодежи, их родителям, педагогам, какие угрозы в настоящее время существуют и как предостеречь детей, особенно в предстоящий летний период, от неблагоприятных последствий и чтобы они сами не были вовлечены в такую противоправную деятельность. Как предостеречь детей от мошенников в интернете?

Ольга Войтенкова, ведущая:

Что может ждать несовершеннолетних на просторах интернет-паутины? Какие опасности и как предостеречь детей родителям? Алексей Новаш:

Смириться с той ситуацией, что мир изменился. Без Сети многие уже не представляют свою жизнедеятельность. Многие дети, которые еще толком не научились разговаривать, ходить, могут рассказать, как правильно работает их телефон, планшет. Нужно с самых первых шагов проводить с ними эту работу, чтобы вырабатывать цифровой иммунитет на генном уровне, чтобы мы развивались, росли и не давали возможности вовлекать нашу молодежь в эти противоправные деяния. Какие угрозы? Нахождение в Сети – это общение с непонятными собеседниками, вхождение в различные группы, в которых могут и злоумышленники находиться, связанные с киберпреступлениями, хищением. Это может быть связано и с половой неприкосновенностью детей, поэтому нужно в обязательном порядке, чтобы родители общались со своими детьми и смотрели, где и с кем они общаются. Александр Меженный:

Я так полагаю, что некоторые дети и подростки не понимают, что их вовлекают в какую-то деятельность, а некоторые даже осознают это, но предполагают, что их не найдут, не накажут, они маленькие либо еще какие-то варианты. Какое наказание предусмотрено, есть ли оно? Еще раз скажем: все, что происходит в интернете, там и остается. Всегда можно найти, докопаться, и клубочек распутается. Я прав? Что грозит несовершеннолетнему за преступление в Сети? Спойлер: больше 10 лет тюрьмы

Алексей Новаш:

Вы абсолютно правы. Не лишним будет сказать, что создание чувства ложной анонимности на самом деле ложное, потому что интернет помнит все, цифровые следы остаются в Сети, как бы мы их ни пытались уничтожить. При наличии знаний, навыков, умений они всегда найдутся. Под какими бы никами ни скрывались, ни прятались, рано или поздно эта информация будет деанонимизирована, установлено, кто за этим стоит. Что же касается ответственности, при том, что в республике по нашему законодательству возраст наступления уголовной ответственности наступает с 16 лет, есть ряд составов преступлений, по которым эта ответственность предусмотрена с 14 лет. К этим преступлениям относятся хищения путем модификации компьютерной информации. Это любые хищения, связанные с использованием банковских карт и счетов, расчеты в Сети. Это с 14 лет. И еще с 14 лет наступает ответственность за заведомо ложные сообщения об опасности, чем тоже периодически грешат наши дети. Если брать хищение, то максимальная ответственность за него предусмотрена до 12 лет лишения свободы, если сумма ущерба превышает 1 000 базовых величин. Если же такие псевдошутники, которые «минируют» школы, заведения, организации, то здесь при определенных обстоятельствах предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. Достаточно серьезные сроки, и понижен возраст привлечения к ответственности. Здесь вопрос к самим несовершеннолетним, педагогам, которые работают в школах, в первую очередь родителям. Необходимо следить за этим. Александр Меженный:

На самом деле, кому надо в 14 лет присесть на 12? Не поддается логике. Молодежь, думайте головой! Мы в вас искренне верим. Как вести блог, чтобы не нарушить законодательство? За какие высказывания могут наказать? Александр Меженный:

Хотелось бы коснуться еще одной истории – это блоги. Мы под блогерами подразумеваем всех. И дети какие-то блоги ведут, и взрослые, и бабушки с дедушками отличаются. То же самое – поле непаханое. Всем кажется: это мой блог, я могу там делать, заявлять все, что хочу, любыми словами. Так ли это?