«Спорт нужен в любой организации». Поговорили с волейболистками, которые стали чемпионками Минской области

В Минской области уделяется особое внимание спорту. Здесь проходит множество соревнований и турниров. Причем абсолютно разных направлений. Отсюда золотые медали, титулы и звания. Как прививают любовь к здоровому образу жизни в Пуховичском районе и на какой вид спорта делают ставку. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.



«Минщина спортивная» не просто устойчивая фраза и одноименный онлайн-челендж, который прошел недавно в центральном регионе, а образ жизни. Здесь возводятся активно объекты. Притом ставку делают не на один вид. Развивают разные направления. Именитые уроженцы области не раз подтверждали свой профессионализм на соревнованиях всевозможных уровней. А развитие физкультуры началось еще во времена СССР. Тогда популярность имели игры с мячом, хоккей и легкая атлетика. «Хочу стать профессиональный бойцом». Как в колледже в Марьиной горке воспитывают спортсменов – подробности здесь. Сегодня спорт – часть жизни многих жителей центрального региона. Есть целая система физкультурно-оздоровительных учреждений и организаций. Более 40 видов спорта культивируется. Работает 61 школа, которая ведет подготовку спортивного резерва, тысячи кружков и секций. Пуховичский район тоже успешно все развивает.





Анатолий Медведев, директор Физкультурно-оздоровительного центра «Виктория» Пуховичского района:

Кикбоксинг, тайский бокс, гиревой спорт, армрестлинг. Сейчас стали культивировать и пропагандировать классический бокс, армейский рукопашный бой. Сейчас открываем отделение по стрельбе, на базе первой школы будут заниматься дети. Коллективные групповые виды спорта – это футбол, волейбол, баскетбол. Команда «Виктория» по футболу Пуховичского района сегодня вторая в области по сезону прошлого года. Было предложено участвовать, прошла в первую лигу чемпионата Беларуси.





Один из перспективных видов спорта, можно сказать визитная карточка района – это волейбол. Недавно в Марьиной Горке на базе ФОЦ «Виктория» прошел чемпионат Минской области среди женских команд. Местные волейболистки стали лучшими. К слову, они в третий раз становятся чемпионами региона.



Анатолий Медведев:

Сборных по волейболу взрослых на ФОЦ «Виктории» две, взрослые мужчины и взрослые женщины. Это команда всего района, то есть девочки работают в разных областях, кто-то в торговле, кто-то в государственных, многие в учреждениях образования преподавателями физической культуры и начального воспитания. Это все девочки, которые занимались со школьного возраста, кому 25, кому 30, 35. Эта сборная тренируется регулярно, тренируется в поселке Руденск на базе школы у одного тренера.



Сборные команды проходили соревнования в два этапа. Сначала девушки делились на подгруппы, где играли между собой по круговой системе. После команды-победительницы уже соревновались за звания лучших. Пуховчанки показали отличные результаты и подтвердили свой титул.





Марина Мицкус:

Это началось со школьных лет. Мне мама всегда говорила, что посмотри на волейбол, это красивый вид спорта, на любом отдыхе это все красиво. Я узнала, что у нас в районе, в руденской школе была тогда детско-юношеская спортивная школа по волейболу. Так свою жизнь и связала, на данный момент я проживаю в Марьиной Горке, это не близко к Руденску, в будние дни стараюсь тренироваться здесь, а в выходные в Руденск. Должен быть стимул в жизни к развитию. Мне нравится, у меня семья спортивная, муж волейболист, дети занимаются, родители занимались спортом. Тут не было вопроса заниматься или нет, это твой смысл жизни. Без этого невозможно.



В сборной команде вся палитра профессий. Здесь и учителя, и правоохранители, и операторы газоснабжения. Всех их увлек спорт, поэтому для занятий всегда находят свободное время, чтобы потренироваться.





Елена Гражинская:

В 8 классе первый раз позвали на тренировки в Руденск, живу я в Дружном, случайно попала. Понравилось, начала ходить, до сих пор занимаюсь. Семья, двое детей, после работы тренировки проводятся, пытаемся посещать, не всегда получается, по возможности тренируемся вместе с девчонками. Местные, дружим со школы, все работают по местности у нас, тренируемся тоже вместе. Мы стали победителями области, наверное, благодаря опыту нашему, потому что команда у нас с самого детства не меняется, есть пара новых девчонок, но мы всегда вместе играем. На опыте играем. Все команды в области неплохие, уровень достаточно серьезный. Самим интересно, любимое дело, поэтому всегда рады поучаствовать в любых соревнованиях.





Анастасия Астапович:

Вышло так, что меня привела туда моя сестра, а мою сестру привела моя тетя. В итоге у нас семейное, я играю с 9 лет. Ездила я из соседнего поселка, как получалось, иногда на велике, иногда на маршрутке. Мне очень нравилось, я хотела этим заниматься, это очень большая часть моей жизни, то есть я начала с 9, сейчас мне 30, до сих пор еще играю хорошо, показываем результаты с девочками. Я собой довольна, сложно совмещать спорт и работу, руководители наши идут навстречу, они понимают, что спорт нужен в любой организации, в любой структуре, они это приветствуют. Находим разные варианты, поэтому получается совмещать и спорт, и работу.



Кстати, прийти на игру и не только в качестве болельщика может любой желающий. Занятия волейболом проходят дважды неделю. Как на улице, так и в спортивных залах.