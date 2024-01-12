Минская область в лидерах по числу долгожителей – 98 человек переступили 100-летнюю черту

Старше века. Минская область в лидерах по числу долгожителей. В центральном регионе 98 человек переступили 100-летнюю черту, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Один из них – случчанин Филипп Николаевич Легкий, которому 103 года. В копилке долгожителя немало наград военных лет. Великую Отечественную он прошел от начала до конца. Воевал радистом на одном из участков 3-го Белорусского фронта, принимал участие в освобождении Беларуси. После войны Филипп Николаевич более 30 лет отработал на предприятии «Беларуськалий». А на заслуженный отдых ушел только в канун своего 73-летия. Сегодня ветеран с трепетом вспоминает прожитые годы и делится опытом с подрастающим поколением.

Филипп Легкий, ветеран Великой Отечественной войны:

Годы идут и все. Меня ничего не тревожило, я был здоров. Я в этом 12-этажном здании по лестницам ходил пешком до самого верха. Пешком за 5 минут – и я уже там, чтобы умориться, даже не чувствовал. Что надо, так я сам сделаю, в основном доченька кухней занимается.