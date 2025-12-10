Дзиодзина: идея «врага у ворот» – распространённая манипуляция в политической психологии

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Идея «врага у ворот» – одна из наиболее распространенных форм манипулятивного поведения в политической психологии. Основной замысел состоит в том, чтобы создать миф присутствия внешней угрозы. Нередко этот прием используется для того, чтобы отвлекать внимание населения от насущных проблем, а также для оправдания неконструктивных решений политиков, чтобы общественность не возмущалась так, как могла бы.

Разумеется, что купировать социальное возмущение полностью не получится, однако минимизировать интенсивное выражение недовольства вполне возможно. В первую очередь это связано с тем, что наличие смысла страдания, хоть и не вызывает особых восторгов, но смирить людей «ради того, чтобы...» или «потому что...» становится проще.

В числе характерных примеров Президент Беларуси привел то, как в соседних странах склонны объяснять рост военных бюджетов и армии. «Мы ни на кого не собираемся нападать. Нам всего достаточно. Знаю позицию России, но надо же чем-то обосновать эти траты», – подчеркнул Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности, произошедшем 9 декабря.