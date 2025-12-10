Дзиодзина: идея «врага у ворот» – распространённая манипуляция в политической психологии
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Идея «врага у ворот» – одна из наиболее распространенных форм манипулятивного поведения в политической психологии. Основной замысел состоит в том, чтобы создать миф присутствия внешней угрозы. Нередко этот прием используется для того, чтобы отвлекать внимание населения от насущных проблем, а также для оправдания неконструктивных решений политиков, чтобы общественность не возмущалась так, как могла бы.
Разумеется, что купировать социальное возмущение полностью не получится, однако минимизировать интенсивное выражение недовольства вполне возможно. В первую очередь это связано с тем, что наличие смысла страдания, хоть и не вызывает особых восторгов, но смирить людей «ради того, чтобы...» или «потому что...» становится проще.
В числе характерных примеров Президент Беларуси привел то, как в соседних странах склонны объяснять рост военных бюджетов и армии. «Мы ни на кого не собираемся нападать. Нам всего достаточно. Знаю позицию России, но надо же чем-то обосновать эти траты», – подчеркнул Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности, произошедшем 9 декабря.
Алена Дзиодзина:
По мнению главы государства, миф про угрозу из Беларуси нагнетают искусственно, в то время как никаких реальных намерений со стороны Минска проявлено не было. Скорее, наоборот. Ведь, если быть в курсе всего того, что Президент старается сообщить через медиа, становится очевидным, что Александр Лукашенко склонен предлагать восстановление диалога с соседями.
«Мы с народом Литвы всегда договоримся. Как и с поляками. Это наши люди. А если хотите нормальных отношений – садитесь за стол переговоров и обсуждайте эти проблемы. Мы к этому готовы. Других вариантов нет», – снова подчеркнул Президенте.
Ведь, если соседи пока не идут на контакт, то продолжать транслировать мирное отношение очень важно. Во-первых, для того чтобы народ Беларуси реалистично понимал ситуацию. А во-вторых, чтобы призвать соседей коммуницировать в мирном ключе.