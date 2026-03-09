Назаров: у Узбекистана много продукции, которая востребована в Беларуси

Беларусь и Узбекистан намерены увеличить взаимный товарооборот до 2 миллиардов долларов. Об этом 9 марта было заявлено на встрече Александра Лукашенко с главой дипломатической миссии Узбекистана Рахматуллой Назаровым. Разговор шел в контексте подготовки большого политического события – предстоящего визита в Минск Президента Шавката Мирзиёева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взаимный интерес подтверждает и статистика. В Узбекистане уже работает больше 200 предприятий с белорусским капиталом. Наша страна поставляет говядину, лесоматериалы, нефтепродукты, лекарство, молоко и тракторы. Узбекистан, в свою очередь, отправляет нам текстиль, виноград, сухофрукты и насосное оборудование. Как подчеркнул посол, экономики двух стран не конкурируют, а взаимно дополняют друг друга.

Рахматулла Назаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси: У нас много продукции, которая востребована на нашем внутреннем рынке. И та продукция, которую мы производим, востребована здесь, в Беларуси. И в этом плане сейчас уже у нас специалисты работают. Буквально на той неделе приезжала делегация, которая обсуждала, помимо того, чтобы открыть Торговый дом Узбекистана в Беларуси, также взаимодействовать по сельскому хозяйству, в частности, в животноводстве. Посещали конкретные районы Витебской области, посмотрели хозяйство, где мы могли бы совместно работать в этом направлении. Туризм является ключевым направлением, поскольку здесь, в Беларуси, очень много возможностей для того, чтобы наши граждане приезжали и получали санаторные услуги.

Эти слова уже подкреплены инфраструктурой. Сегодня между Минском и Ташкентом выполняются четыре прямых авиарейса в неделю. Это создает комфортные условия для туристического обмена. К слову, объем совместной сервисной экономики за 2025 год вырос на 56 %, превысив 200 миллионов долларов. А значит, цель по увеличению общего товарооборота до двух миллиардов долларов становится еще более достижимой.

Кульминацией двустороннего диалога между странами станет визит Президента Узбекистана в Беларусь. Александр Лукашенко поручил правительству тщательно подготовиться к встрече на высшем уровне, чтобы каждый обсуждаемый проект работал на экономику обеих стран.