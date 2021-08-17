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«Будет интересная борьба». Стали известны результаты жеребьёвки на конкурсы «Танковый биатлон» и «Меридиан»

17 августа 2021 07:16
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Новости Беларуси. 16 августа в России прошла жеребьевка команд-участниц конкурсов «Танковый биатлон» и «Меридиан» Армейских международных игр – 2021, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будет интересная борьба». Стали известны результаты жеребьёвки на конкурсы «Танковый биатлон» и «Меридиан»-1

В ней участвовали представители 19 стран. По итогам выступления в 2020 году сборные были разделены на два дивизиона. Беларусь вошла в первый, и наши танкисты выступят под желтым цветом в третьих заездах уже 24 августа. А к сентябрю определятся четыре сборные, которые дойдут до итоговой эстафеты. Финальная гонка пройдет 4 сентября, в день закрытия Армейских международных игр.

«Будет интересная борьба». Стали известны результаты жеребьёвки на конкурсы «Танковый биатлон» и «Меридиан»-4

Сергей Михно, тренер команды:
Все цвета хорошие. Неважно, на каком цвете ездить. Все команды подготовлены, каждый год конкуренция команд растет, все стараются побеждать. Едут с одной целью  – только победить. Так что любые заезды сложные будут, неважно – третьими, вторыми, первыми и на какой дорожке. Хорошая жеребьевка. Соперники сильные. Будет интересная борьба.

«Будет интересная борьба». Стали известны результаты жеребьёвки на конкурсы «Танковый биатлон» и «Меридиан»-7

Что касается жеребьевки конкурса «Меридиан», то белорусские топографы выступят под оранжевым цветом. Им предстоит пройти этап «Огневой рубеж» под пятым номером, этапы «Азимут» и «Топографический квадратлон» – под вторым.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Сергей Михно # Фотофакт

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