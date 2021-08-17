«Будет интересная борьба». Стали известны результаты жеребьёвки на конкурсы «Танковый биатлон» и «Меридиан»

Новости Беларуси. 16 августа в России прошла жеребьевка команд-участниц конкурсов «Танковый биатлон» и «Меридиан» Армейских международных игр – 2021, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 16 августа в России прошла жеребьевка команд-участниц конкурсов «Танковый биатлон» и «Меридиан» Армейских международных игр – 2021, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ней участвовали представители 19 стран. По итогам выступления в 2020 году сборные были разделены на два дивизиона. Беларусь вошла в первый, и наши танкисты выступят под желтым цветом в третьих заездах уже 24 августа. А к сентябрю определятся четыре сборные, которые дойдут до итоговой эстафеты. Финальная гонка пройдет 4 сентября, в день закрытия Армейских международных игр.
Сергей Михно, тренер команды:
Все цвета хорошие. Неважно, на каком цвете ездить. Все команды подготовлены, каждый год конкуренция команд растет, все стараются побеждать. Едут с одной целью – только победить. Так что любые заезды сложные будут, неважно – третьими, вторыми, первыми и на какой дорожке. Хорошая жеребьевка. Соперники сильные. Будет интересная борьба.
Что касается жеребьевки конкурса «Меридиан», то белорусские топографы выступят под оранжевым цветом. Им предстоит пройти этап «Огневой рубеж» под пятым номером, этапы «Азимут» и «Топографический квадратлон» – под вторым.