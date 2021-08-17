«Будет интересная борьба». Стали известны результаты жеребьёвки на конкурсы «Танковый биатлон» и «Меридиан»

Новости Беларуси. 16 августа в России прошла жеребьевка команд-участниц конкурсов «Танковый биатлон» и «Меридиан» Армейских международных игр – 2021, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ней участвовали представители 19 стран. По итогам выступления в 2020 году сборные были разделены на два дивизиона. Беларусь вошла в первый, и наши танкисты выступят под желтым цветом в третьих заездах уже 24 августа. А к сентябрю определятся четыре сборные, которые дойдут до итоговой эстафеты. Финальная гонка пройдет 4 сентября, в день закрытия Армейских международных игр.

Сергей Михно, тренер команды:

Все цвета хорошие. Неважно, на каком цвете ездить. Все команды подготовлены, каждый год конкуренция команд растет, все стараются побеждать. Едут с одной целью – только победить. Так что любые заезды сложные будут, неважно – третьими, вторыми, первыми и на какой дорожке. Хорошая жеребьевка. Соперники сильные. Будет интересная борьба.