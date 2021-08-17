Введут регистрационные карты для водителей и транспорта? Александр Лукашенко одобрил предложенные Минтрансом изменения

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня волнуют сегодня вопросы, которые волнуют вас: начиная от Belavia, когда эти безумцы начали душить нашу компанию. Теперь уже ясно почему. Как там обстоятельства складываются? Ну и в целом, как живет наш транспорт и весь комплекс транспортный? Потому что из услуг, которые государство оказывает, почти половина – ваша, транспортного комплекса, 2,5 миллиарда долларов. Так? Это огромные масштабы, огромная сумма, мы транзитная страна. Вы просто обязаны обеспечить нормальное функционирование этого транспорта.

Я реально смотрю на вещи. Конечно, может быть какой-то сбой. Но он должен быть кратковременным. И, наверное, должен уже закончиться. Потому что все мы понимали, что они нас в покое не оставят и будут все время этими санкциями подпитывать, образно говоря. Как складывается сейчас ситуация? И если есть какие-то проблемы, какие пути выхода вы видите из этого положения?