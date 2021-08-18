Модернизировали пожарную систему и установили турникеты. Как в минских школах готовятся к 1 сентября?

Новости Беларуси. Две новые школы откроются в Минске к 1 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отсюда прирост первоклассников в новом учебном году. В столице обсудили готовность учреждений дошкольного и среднего образования к осени.

Основным вопросом стал капремонт. Особое внимание – пищеблоку, санузлам, замене окон и кровле. Также провели модернизацию автоматической пожарной системы, ремонт фасадов и учебных кабинетов. На подготовку учреждений было направлено около 20 миллионов рублей. Как никогда актуально в 2021 году и создание безопасных условий учебного процесса.

Ирина Чернявская, заместитель председателя Комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета:

Это установка камер видеонаблюдения, турникетов и заключение договоров с Департаментом охраны Республики Беларусь. Турникеты в учреждениях образования уже установлены на 85 % на сегодня. Работа продолжается и будет завершена вовремя и в срок. Школа – это организм, который всегда требует поддержки. Но к началу учебного года все, что было указано в предписаниях санитарных служб, служб МЧС и других организаций, я уверена, должно быть выполнено в полном объеме.

Обсудили и тему кадров. Молодые специалисты уже с 16 августа закрепились в школах, в том числе и в Минской области. «Это греет душу и даёт заряд бодрости». Что важно для каждого врача – сокровенным делятся молодые медики из Несвижа

Софья Филистович, первый заместитель начальника главного управления по образованию Миноблисполкома:

В учреждения образования Минской области должны прибыть порядка тысячи молодых специалистов – это и в учреждения общего среднего, и дошкольного образования. Конечно, есть определенная востребованность в учителях начальных классов, воспитателях дошкольного образования. Но с учетом имеющегося кадрового потенциала, педагогов пенсионного возраста все вакансии будут закрыты, и образовательный процесс в учреждениях образования будет организован в соответствии с законодательством.