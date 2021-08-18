Прямой эфир

Модернизировали пожарную систему и установили турникеты. Как в минских школах готовятся к 1 сентября?

18 августа 2021 07:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Две новые школы откроются в Минске к 1 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отсюда прирост первоклассников в новом учебном году.

В столице обсудили готовность учреждений дошкольного и среднего образования к осени.

Модернизировали пожарную систему и установили турникеты. Как в минских школах готовятся к 1 сентября?-1

Основным вопросом стал капремонт. Особое внимание – пищеблоку, санузлам, замене окон и кровле. Также провели модернизацию автоматической пожарной системы, ремонт фасадов и учебных кабинетов. На подготовку учреждений было направлено около 20 миллионов рублей. Как никогда актуально в 2021 году и создание безопасных условий учебного процесса.

Модернизировали пожарную систему и установили турникеты. Как в минских школах готовятся к 1 сентября?-4

Ирина Чернявская, заместитель председателя Комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета:
Это установка камер видеонаблюдения, турникетов и заключение договоров с Департаментом охраны Республики Беларусь. Турникеты в учреждениях образования уже установлены на 85 % на сегодня. Работа продолжается и будет завершена вовремя и в срок. Школа это организм, который всегда требует поддержки. Но к началу учебного года все, что было указано в предписаниях санитарных служб, служб МЧС и других организаций, я уверена, должно быть выполнено в полном объеме.

Модернизировали пожарную систему и установили турникеты. Как в минских школах готовятся к 1 сентября?-7

Обсудили и тему кадров. Молодые специалисты уже с 16 августа закрепились в школах, в том числе и в Минской области.

«Это греет душу и даёт заряд бодрости». Что важно для каждого врача – сокровенным делятся молодые медики из Несвижа

Модернизировали пожарную систему и установили турникеты. Как в минских школах готовятся к 1 сентября?-10

Софья Филистович, первый заместитель начальника главного управления по образованию Миноблисполкома:
В учреждения образования Минской области должны прибыть порядка тысячи молодых специалистов – это и в учреждения общего среднего, и дошкольного образования. Конечно, есть определенная востребованность в учителях начальных классов, воспитателях дошкольного образования. Но с учетом имеющегося кадрового потенциала, педагогов пенсионного возраста все вакансии будут закрыты, и образовательный процесс в учреждениях образования будет организован в соответствии с законодательством.

Модернизировали пожарную систему и установили турникеты. Как в минских школах готовятся к 1 сентября?-13

Напомним, с 2021 года в школах появится должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию. Сейчас ведется подбор кадров. В первую очередь рассматривают кандидатуру военных с педагогическим образованием. Кандидаты, которые пройдут собеседование, приступят к работе 1 сентября.

# Школы в Беларуси # общество # Ирина Чернявская # Софья Филистович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Приезда наших предприятий ждут с нетерпением». Какую белорусскую продукцию покажут на выставке в Армении?
18 августа 2021 07:21

«Приезда наших предприятий ждут с нетерпением». Какую белорусскую продукцию покажут на выставке в Армении?

«В нашем детстве такого не было». Сколько платят трудовым отрядам за уборку яблок?
17 августа 2021 19:22

«В нашем детстве такого не было». Сколько платят трудовым отрядам за уборку яблок?

От спасения проблемных предприятий до реализации союзных программ. На что обратил внимание Президент на совещании с руководством Совета министров
17 августа 2021 18:46

От спасения проблемных предприятий до реализации союзных программ. На что обратил внимание Президент на совещании с руководством Совета министров