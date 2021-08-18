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«Приезда наших предприятий ждут с нетерпением». Какую белорусскую продукцию покажут на выставке в Армении?

18 августа 2021 07:21
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Новости Беларуси. Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus будет представлена на международной выставке Armenia EXPO 2021, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она пройдет с 16 по 18 сентября в Ереване.

«Приезда наших предприятий ждут с нетерпением». Какую белорусскую продукцию покажут на выставке в Армении?-1

Более 20 белорусских предприятий различных отраслей представят в столице Армении свои лучшие новинки, адаптированные под предпочтения и потребности армянских партнеров.

«Приезда наших предприятий ждут с нетерпением». Какую белорусскую продукцию покажут на выставке в Армении?-4

Евгений Введенский, директор предприятия «Белинтерэкспо» БелТПП:
Это техника компании «Гомсельмаш». Кстати, два комбайна уже работают с прошлого года в этой стране. Это ряд подведомственных предприятий концерна «Белгоспищепром», которые представят кондитерскую продукцию, различные напитки и так далее. Это Слуцкий сыродельный комбинат, Калинковичский молочный комбинат и многие другие.

Мы уже второй раз в этом году будем в Армении. В мае была представлена экспозиция «Беларусь – вкус природы» в рамках этого мероприятия. Рассчитываем на хорошую результативность и большой интерес к нашей продукции в Армении, поскольку это страна, где нас хорошо знают, наша продукция известна, и, без преувеличения, приезда наших предприятий в эту страну ждут с нетерпением.

«Приезда наших предприятий ждут с нетерпением». Какую белорусскую продукцию покажут на выставке в Армении?-7

В 2021 году выставочным предприятием запланировано более 40 экспозиций. В сентябре отечественную продукцию представят в Сербии и Сирии. А в конце осени белорусские товары отправятся в Дубай, Казахстан и Азербайджан.

# Предприятия Беларуси # общество # Евгений Введенский # Фотофакт

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