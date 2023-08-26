За мешок – до 5 рублей. Как белорусам заработать на сдаче яблок?

Новости Беларуси. Урожай яблок в 2023 году будет ниже прошлогоднего. К таким прогнозам склоняются эксперты, объясняя это биологическими ритмами деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Между тем старт заготовок, объявленный Белкоопсоюзом 10 августа, набирает обороты. Во «фруктовом направлении» работают почти 4 тысячи сельских магазинов и 760 приемозаготовительных пунктов, в том числе передвижные. Заготовить уже удалось 7 тысяч тонн, а в лидерах Могилевская область.

В этом году гирлянды из сочных плодов отыскать можно далеко не на каждой яблоне. Природа как будто взяла передышку и копит силы для будущего урожая. Но плодородие фруктовых деревьев заметно отличается не только от региона к региону, но и от сада к саду Например, в приемозаготовительном пункте Кировского райпо очередь с самого утра. Люди мешками везут излишки яблочного урожая.

Николай Ермаков, заместитель председателя правления Кировского райпо:

Если в прошлом году за этот период мы заготовили 320 тонн, то в этом году уже порядка 340 тонн. До конца месяца планируем заготовить 400 тонн яблок.

Закупочные цены на яблоки (опад) установлены в районе 15-23 копеек за килограмм. За мешок выручить можно до 5 рублей. Благодаря фруктовому бизнес-плану кошелек студента Евгения Ждановича с начала сезона (а это всего две недели) уже потяжелел почти на 100 рублей.

Евгений Жданович, житель Кировского района:

Яблок дома очень много, уже не знаем, куда девать. Есть свободное время, пошел, взял мешки у папы, насобирал, привез сюда. Корзину яблок на 2 рубля обменяла местная детвора.

Можем на мороженое или лимонад. Яблочный аншлаг на пунктах приема местных кооператоров обычно в выходные дни, но сдать витаминную продукцию можно и на пороге дома. Чтобы полезный фрукт как можно быстрее оказался на весах заготовителя, организованы специальные маршруты по предварительным заявкам от населения. Тару и мешки тоже предоставляют.

Виталий Ефремов, заготовитель Кировского райпо:

Яблоки всегда хорошие, потому что определенные требования есть к яблокам. Поэтому люди тоже относятся к этому очень серьезно. Гнилых практически нет, есть немножко битых, но это все допустимое по ГОСТам.

К заготовкам потребительской кооперации по всей стране привлечено 760 пунктов и порядка 4 тысяч сельских магазинов, где яблоки можно буквально обменять на продукты. В семье многодетного отца Сергея Ждановича банки для консервации закончились быстрее, чем фрукты. Только сегодня сразу 6 мешков он привез к местной торговой точке в агрогородке Павловичи. И это не первый рейс. Бюджет его семьи благодаря яблокам за эти две недели вырос на 300 рублей.

Сергей Жданович, житель агрогородка Павловичи:

Привожу яблоки раз в два дня. Дети собирают, как они набирают, ну, примерно так раз в два дня и получается. По 5-6 мешков.

Виктория Рудак, начальник отдела заготовок Кировского райпо:

Сегодня яблоко для промышленной переработки принимается не только на базе отдела заготовок райпо. Яблоко можно сдать также в приемозаготовительных пунктах на территории Кировского района, Бобруйского района и в магазинах потребкооперации. Наличные средства выдаются сдатчику сразу в момент приема яблока, как правило, сдатчик сразу идет отовариваться в нашем магазине.