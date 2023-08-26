Как проходят «Вытоки» в Борисове? Здесь завершается третий сезон фестиваля

Новости Беларуси. Закрытие третьего сезона. Крупнейший спортивно-культурный фестиваль этого года подходит к завершению. 26 августа праздник принимал Борисов. Там проходит второй и основной день празднования «Вытоков», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для гостей приготовили массу активностей. Какое наследие оставит праздник городу? Расскажет Алина Мычко.

Борисов – последний «Крок да Алiмпу» в этом году. Но «Вытоки» оставили свой заметный след. Речь не только о положительных эмоциях. Новая спортивная экипировка и инвентарь для школ, современное оснащение для спортивных залов, разного рода ремонтные работы – вот то немногое, что привез фестиваль.

Алина Мычко, корреспондент:

Прощаться с «Вытоками» пока рано. Праздник сейчас в самом разгаре. Здесь работает более 30 локаций. В тайны спорта детей посвящают те, кому вершина олимпа уже покорилась. В качестве инструкторов на «Вытоках» – чемпионы.

Греко-римской борьбе, например, обучает Кирилл Маскевич, обладатель Кубка мира и неоднократный призер соревнований мирового уровня.

Алина Мычко:

Урок мастера можно взять на этой площадке. Увлеченные лица детей говорят сами за себя.

Кирилл Маскевич вырос именно в Борисове. И как спортсмен в том числе. Перед тем как стать борцом, примерил много ролей. Но в конце концов призвание нашло его само. Сегодня в родном городе Кирилл зажигает сердца детей спортом. Когда-то он был таким же, а сейчас носит гордое звание чемпиона. И среди этих ребят на арене, уверен, много талантов. «Вытоки» призваны их раскрыть.

Кирилл Маскевич, серебряный призер чемпионата мира по греко-римской борьбе:

Я представляю локацию греко-римской борьбы. Очень большой ажиотаж. Я думаю, борьба для детей – это очень интересный вид спорта, на который они идут, они с удовольствием выполняют какие-то задания. Все зависит от уровня подготовленности, от возраста, от пола, начиная от каких-то легких координационных движений, заканчивая приемами даже борьбы.

«Вытоки» не обошлись без посещения спортивных объектов города. Члены делегации пообщались с тренерами, узнали, есть ли проблемные вопросы, и лично оценили инфраструктуру. Ее развитию поможет денежный сертификат на 100 тысяч рублей. Его вручили руководству города на торжественной церемонии открытия. Виктор Лукашенко на «Вытоках» в Борисове: «Фестиваль удался!» Чем удивили гостей праздника?

На фестивале сегодня борьба, бокс, гребля, конный спорт и волейбол. Перечислять можно очень долго. В центре города проходит олимпийский квест, рядом развернулась выставка белорусских брендов, постоянная спутница «Вытоков». В Борисове представлены даже легенды белорусского автопрома. Сегодня это главные фотозоны.

Очень хорошо, я рада, я второй день прихожу и себе настроение поднимаю. Очень красиво все организовано.

Фестиваль вообще замечательный, мы уже не впервые участвуем в подобных фестивалях, мы сами из Орши. Впечатлений много, мероприятия отличные, организация прекрасная.