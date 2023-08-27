Правила ухода за капустой и свеклой в августе. Несколько секретов дачников

Не зря говорится, что лето в августе бывает лишь до обеда. А после него уже осень. Не стоит забывать, что в вечернее время заметно снижается средняя температура почвы, рассказали в программе « Плюс-минус ». Ее значение колеблется около +12 °C, вследствие чего начинают желтеть и опадать листья у теплолюбивых растений. Чтобы избежать этого явления, нужно применять различные удобрения.

Например, капуста в конце лета нуждается в особом уходе. Чтобы получить хороший урожай, нужно выполнять следующие действия: для начала отгрести почву от растения, затем полить капусту раствором, для которого нужно смешать 1 стакан соли и ведро воды. Также раз в 15 дней нужно поливать капусту раствором кальциевой селитры. На один куст требуется примерно пол-литра данного вещества.

Что касается плодов свеклы, то тут опасно допускать пересушивания почвы между растениями. Если растения посажены густо, их прореживают до расстояния 8 сантиметров.

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