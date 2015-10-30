Минск: жители улицы Голубева жалуются на воронью стаю, которая сделала невыносимой их жизнь

Люди, они как птицы. Могут петь красивые песни и одновременно гадить. Наш первый сюжет был в прямом смысле накаркан. Кем? Обыкновенными городскими воронами, которых в последнее время развелось столько в столице, что в пору задуматься не только орнитологам, но и чиновникам.

«И сидит, сидит зловещий, ворон черный, ворон вещий,

С бюста бледного Паллады не умчится никуда,

Он глядит, уединенный, точно демон полусонный,

Свет струится, тень ложится, на полу дрожит всегда...»

Изящная лирика Эдгара По проверена и доказана временем и находит неожиданный отклик даже в белорусских дворах. Особенно во дворах! Жители столичной улицы Голубева, к примеру, ворон не любят и боятся. А все потому, что зловещие птицы уже много лет тиранят их двор.

Ангелина Райко:

Как только стемнеет, деревья все полностью, которые вы видите, они полностью будут в птицах. Помимо этого, с колясками здесь не погулять — кругом много трупов этих птиц, а в ночное время суток через двор не пройти.

Известны реальные случаи, когда врановые, обнаглев или из мести, буквально нападали на мирных людей. Особенно на велосипедистов. Кстати, ворона навсегда запоминает в лицо обидчика своих птенцов. И когда придет время, она ответит.

Ангелина Райко:

Этим заниматься никто не хочет. Все инстанции снимают с себя все обязательства, друг на друга перекладывают. Очень удивительно, что вы приехали, честно говоря.

Только представьте: каждый вечер сотни каркающих организмов черной тучей ужаса обрушиваются на ветки деревьев микрорайона. Здешние бабушки шепчутся о суевериях и проклятьях, прилетевших с воронами, но, похоже, самое страшное проклятье пернатых заключается в жутком крике и испачканной территории.

Ангелина Райко:

Они здесь собираются и все. Невозможно утром спать. Стеклопакеты, понятное дело, но во дворе не тихо, как было раньше. Ну и, соответственно, детям ходить тут, когда воронье сверху летает, что падает на землю. Дети, детская площадка, а убрать их, мы не знаем как собственными средствами.

Сезонная и суточная миграция — явление абсолютно естественное для семейства врановых, к которым относятся не только вороны, но также сороки и грачи с галками. Живя в городе, врановые днем летают где придется, как правило, на пригородных свалках, а вечером сбиваются в крупные стаи, чтобы отправиться ночевать в крупные парки и зеленые насаждения микрорайонов.

Тимофей Пико, специалист по природоохранным вопросам ОО «Охрана птиц Беларуси»:

Зачастую наши строения, наши дома строятся определенными архитектурными ансамблями. Внутри разрастаются обильно деревья и, естественно, им там очень нравится. Кроме всего прочего, для них там существует великолепная кормовая база в виде постоянно открытых мусорных контейнеров, где они могут чего-то добыть себе на пропитание. Поэтому подобные места их очень сильно привлекают.

Решительно настроенным зрителям спешим сообщить, что закон «О животном мире» Республики Беларусь запрещает разрушать гнезда птиц в период с 15 октября по 15 апреля. За нарушение — суровый штраф. На физическое лицо до 30 базовых величин, на юридическое — до 500. Сегодня существует несколько эффективных способов прогнать пернатых с насиженных мест.

Тимофей Пико, специалист по природоохранным вопросам ОО «Охрана птиц Беларуси»:

Обрезка деревьев производится для того, чтобы птицы на него не садились. Когда дерево открыто, когда оно со всех пространств просматривается, птица такое дерево не выберет. Не нравится оно ей.

Однако радикальный метод «срубить и забыть» едва ли находит поддержку у горожан, выросших в каменных джунглях. Кстати, спиливание деревьев, формирование кроны и обрезка сучьев возможны только после обращения в ЖКХ с последующим получением разрешения на это в администрации района.

Александр Райко:

Кто ж позволит это сделать?! Если позволят, то любыми средствами с этим бороться, так сказать, с нечистотами.

Ангелина Райко:

Жертвовать ради птиц, которые где-то потеряли ориентиры свои, я думаю, жалко с деревьями. Наверное, надо другие методы. Отпугивания, может, звуковые есть…

Воздушные хищники — сова и ястреб, считаются наиболее эффективной естественной мерой борьбы с врановыми. Как показывает практика, хищной птице достаточно двух лет, чтобы полностью истребить популяцию врановых по соседству. Но ястребы — дорогое удовольствие. Кстати, стоимость одной птицы варьируется от трехсот до пятисот долларов. Добавьте сюда содержание... Поэтому легче воспользоваться суррогатом.

Тимофей Пико, специалист по природоохранным вопросам ОО «Охрана птиц Беларуси»:

Есть различные приспособления, в том числе электронные приспособления, которые издают звуки хищных птиц, провоцируя врановых сниматься с места и улетать. Эффективная ли это мера? Ну, где как.

Биоакустические отпугиватели сегодня используются практически везде, где птицам сладко спать: в аэропортах, на административных зданиях, на полях. Птеродактиль своего класса — гром-пушка выдает звуковую волну мощностью в 119 децибел, которая распугивает пернатых на сотни метров вокруг. Кстати, боевой истребитель на старте выдает 130 децибел. Увы, но для жителей улицы Голубева такой вариант не подойдет. Использовать сей чудо-агрегат в городе запрещено. Замкнутый круг: деревья, на которых гнездятся птицы, трогать нельзя, пушку — тоже нельзя, ястребы вообще из области фантастики. Единственный, пожалуй, вариант для города — биоакустический отпугиватель с имитацией голоса хищных птиц. Цена вопроса порядка 16 миллионов рублей. Если собраться всем миром, то вороны навсегда улетят с Голубева.

И в завершение сюжета замечу следующее: наша жизнь, она как птица — летит незаметно, но следы на нас оставляет. Приходится констатировать, что на сегодняшний день, пожалуй, единственным средством защиты от следов ворон является зонтик. А от карканья — беруши.