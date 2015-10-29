Пять лет минчане безуспешно жаловались в ЖЭС на затопление памятника архитектуры, пока не вмешалась программа «Добро пожаловаться!»

Кто-то тонко подметил, что мировой потоп наступит, когда всем на все будет наплевать. Герой этого сюжета уверен, что мировой потоп уже наступил. Потому что, по его мнению, коммунальщикам наплевать на его проблемы.

Римляне считали, что пройти сквозь арку, значит, заново родиться. Отсюда и повальное возведение триумфальных арок по всему миру. Минчанин Константин Сиваков сквозь арку проходит ежедневно. Но каждый его проход рождает злость и отчаяние.

Константин Сиваков:

У нас происходят замыкания стены, по стояку соседнего подъезда протекает вода, в связи с этим течет вода утром по арке.

Несколько сумбурное объяснение Константина легко объяснимо. Мужчина устал бороться с безразличием коммунальщиков, а также с плесенью.

Константин Сиваков:

У меня квартира на втором этаже полностью непригодна для проживания одна комната, намокшая стена с плесенью, с грибком.

Любопытно, что дом, о котором идет речь является памятником архитектуры, охраняемым государством. А улица, на которой благополучно разваливается этот памятник, носит имя вождя мирового пролетариата — Владимира Ильича Ленина.

Что же случилось в доме №15? Ответ по-ленински прост: прогнила система. Канализационная. Выражаясь языком коммунальщиков, в стояке появилась трещина, через которую в дом хлынули нечистоты.

Константин Сиваков:

В данный момент я делаю ремонт в квартире и, в принципе, все помещения практически готовы, и вся загвоздка только в этой комнате, потому что какой смысл мне продолжать ремонт и взбивать штукатурку, сушить стену, менять пол, если изначально не устранена проблема.

Константин не одинок в своей беде. По иронии судьбы трещина в канализационной трубе испортила красивую жизнь сотрудникам и клиентам салона красоты, находящемся в этом же доме.

Александра Андреева, директор салона красоты:

В 2012 году у нас произошла катастрофа в салоне: в присутствии наших клиентов прорвали трубы канализации в доме, где находится салон, и произошло дикое затопление по залу.

Пять лет Александра и Константин взывают к коммунальщикам, но, увы, нечистоты продолжают с беспощадной регулярностью проникать в их судьбу.

Александра Андреева, директор салона красоты:

Они каждый год красят арку, государственные средства уходят на то, чтобы текущую арку покрасить. Я несколько раз сама лично видела это безобразие, я останавливала этих строителей, говорила: что вы делаете?!

Коммунальщики стенания жильцов и арендаторов воспринимают болезненно. И даже с некоторой долей раздражения.

Анатолий Горко, директор ЖЭС № 4 города Минска:

Раньше был другой главный инженер, возможно, было расписано обращение на него. Где-то он недоработал.

В общем, традиционно, на радость плесневым грибам, виноваты жильцы и бывший главный инженер. Нынешний директор ЖЭС на личном примере подтвердил старую добрую истину, что иногда результатом решительного шага вперед является пинок сзади.

Анатолий Горко, директор ЖЭС № 4 города Минска:

Я думаю, что проблема в течение сегодняшнего дня будет выяснена. Какая причина там, из-за чего потопление.

Как оказалось, Анатолий Леонидович человек слова. Сказал — сделал! Коммунальщики в тот же день обследовали квартиру Константина Сивакова и нашли источник проблемы.

Случайно или нет, но проблема была найдена и решена именно после вмешательство программы «Добро пожаловаться!». Так что теперь арка, о которой речь шла выше стала триумфальной и для СТВ.

Константин Сиваков:

СТВ творит чудеса, буквально на следующий день в 8:30 после вашего приезда, после снятия первого репортажа, у меня был главный инженер и начальник ЖЭС. Еще раз хочу поблагодарить СТВ, в частности, вашу передачу «Добро пожаловаться!» за оперативность решения данной проблемы и помощи жильцам нашего дома. Спасибо вам большое.

И снова не за что! Мы рады принять посильное участие не только в судьбе людей, но и судьбе памятника архитектуры. Мы надеемся, что теперь, проходя сквозь арку дома №15, в сознании Константина будут рождаться светлые и хорошие мысли.