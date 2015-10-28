С начала года население Минска увеличилось более чем на 11 тысяч человек

Новости Беларуси. С начала года население столицы увеличилось более чем на 11 тысяч человек. Ряды минчан пополнили как малыши, рожденные в этот период, так и приезжие. Так, за 9 месяцев в столице обстроились около семи тысяч человек. Половина из них – граждане России, Украины и Туркменистана. Между тем, миграционный прирост в 2015 году увеличился вдвое по сравнению с прошлым, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Богатырева, заместитель начальника главного статистического управления города Минска:

Численность населения Минска по сравнению с началом текущего года увеличилось на 11 тысяч 124 человека. На 1 октября 2015 года она составила 1 млн 949 тысяч 400 человек. За январь-сентябрь 2015 года в Минске родилось 17 тысяч 105 детей. Стабильная статистика, что на 100 девочек приходится при рождении 107 мальчиков.

Примечательно, что минчане стали и реже разводиться. С начала года на тысячу браков приходится 400 расторжений семейных отношений. Это значительно меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лариса Данейко, заместитель начальника отдела статистики услуг и демографической статистики главного статистического управления города Минска:

В брак вступило молодых людей младше 18 лет пять человек, невест в этом возрасте было 39. Самыми возрастными брачующимися, 60 лет и старше, были 171 невеста и 232 жениха.