Кто и за чьи средства должен ремонтировать места выгула собак?

Только собака может считать человека, который тащит ее на поводке, своим другом. Но речь пойдет о другом. Кира Карлович, корреспондент СТВ, попробует доказать, почему собаки чаще оказываются умнее людей.

В условиях ограниченного выбора решения, порой, принимаются вопреки правилам. В нашем случае Правилам содержания собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах республики Беларусь. Официально в столице зарегистрировано порядка 12 000 собак. К этой цифре можно смело добавить еще тысяч пятьдесят гавкающих и рычащих нелегально. Официальный сайт УП «Фауна города» сообщает, что всего Минск оснащен 50 площадками для выгула четвероногих. Одна из них – на улице Волоха. Лестницы, трамплины, простор. На огражденной территории собакам есть где размять лапы. Кстати, именно испорченное ограждение стало поводом для обращения минчан к журналистам.

Марина Саакян:

Недели три назад мы увидели, что у нас отсутствует сетка, уже не в первый раз. Сначала мы позвонили в ЖЭС, они сказали, что «это не наша территория». Позвонили в «Зеленстрой», они тоже сказали, что это «не наша территория». Позвонили на горячую линию в исполком, они сказали связаться с главным инженером ЖЭС, он ответил: «Даже если это наша территория, денег у нас на сетку нет».

Кто виноват в краже сетчатого ограждения, можно только догадываться. Но местных собачников больше волнует, кто и за чьи средства должен чинить место выгула. Ответ на фундаментальный вопрос «Что делать?» дает главный инженер 31-го ЖЭС.

Максим Акулич, главный инженер ЖЭС №31 города Минска:

Для того, чтобы восстановить участок этого забора, нужно коллективное заявление от собаковладельцев в ЖЭС. Далее будет сделан письменный опрос жильцов-инициаторов данного заявления о согласии их снова, в таком же порядке, с участием их средств, восстановить нехватающий участок забора. Потом будет проведена закупка сетки-рабицы и восстановление ее в надлежащее состояние.

Два года назад активная группа собаководов заключила договор с ЖЭС, согласно которому жильцы пополам с коммунальщиками оплатили создание площадки для собак.

Поэтому теперь затраты на восстановление забора тоже будут разделены поровну. Кстати, 3 метра сетки-рабицы сегодня стоит около 100 тысяч рублей.

Даша и Лёля дружат уже 4 года, с тех пор как девушка спасла бездомного щенка от верной смерти в питомнике «Фауна города». Сегодня Лёля умна и активна, у здоровой собаки блестят шерсть и глаза. Однако побегать вдоволь без оков в виде поводка и намордника взрослая собака может только на изолированной территории — так безопаснее. Хозяйка рассказывает, что даже при полном обмундировании крупная собака в городе вызывает опасения.

Дарья Рытько:

Это было в парке Горького. Мы приехали, естественно, намордник собаке надели. Ребёнок бежал: «Аааа, собачка! Хочу погладить!». Мама хватает этого ребенка со словами: «Ты смотри: собака в наморднике, значит она кусается». При этом, если бы собака была без намордника, были бы вопросы: «Почему ваша собака без намордника?!».

К слову, сами владельцы собак жалуются на катастрофическую нехватку мест выгула в городе. Согласитесь, подозрительно на этом фоне выглядит целесообразность ежемесячного налога на животных в размере 100-200 тыс. рублей в зависимости от роста собаки.

Максим Акулич, главный инженер ЖЭС №31 города Минска:

Каждый человек прописан в квартире и собака тоже как бы прописана, поэтому хозяева собак платят за содержание ее в квартире, за занимаемый участок квадратного метра.

Вот и получается, что собака не просто друг человека, а юридически почти официальный квартиросъемщик. Но закон Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили», в современной трактовке, увы, пока не выдерживает множества дополнений.

И в завершение сюжета замечу следующее: собаки гораздо послушнее кошек, потому что каждой собаке 2-3 раза в день напоминают, что она в любой момент может оказаться на улице.