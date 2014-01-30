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Минск закупит 100 автобусов, 50 троллейбусов и 5 поездов в метро к чемпионату мира по хоккею

30 января 2014 07:20
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Новости Беларуси. Минск закупит 100 автобусов и 50 троллейбусов к чемпионату мира по хоккею. Новая техника появится в столице до 1 мая. Кроме того, пятью дополнительными составами пополнится метрополитен. Поезда нужны в связи с планируемым вводом станции метро «Малиновка» на проспекте Дзержинского.

На время чемпионата мира в Минске разработаны специальные маршруты, будут применяться гибкие схемы организации транспортного обеспечения. Также планируется создать дополнительный маршрут, который пройдет через центр города и соединит «Минск-Арену» и «Чижовка-Арену», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Транспорт Минска

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