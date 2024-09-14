Минск заключил соглашения с Пермью, Пензенской областью России и Бишкеком
Как и в годы Великой Отечественной, когда бок о бок с белорусами стояли россияне, сегодня братские народы продолжают укреплять взаимодействие. В День города Минска в ратуше подписан ряд соглашений с несколькими российскими городами. Еще один документ подписан и со столицей Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом году белорусская столица приняла 16 делегаций из Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана и 10 регионов России. Гости смогли ближе познакомиться с городом, его культурой и ключевыми предприятиями. Но основная цель визита – расширение сотрудничества. Подписанный сегодня пакет документов внушительный: в области торгово-экономического, научно-технического и социально-культурного взаимодействия. Так, Мингорисполком заключил соглашения с правительством Пензенской области, мэрией Бишкека и городом Пермь.
Эдуард Соснин, глава Перми (Россия):
Сегодня мы подписали соглашение, которое фиксирует то, что было нами наработано годами, и дает нам план работы на будущее. Мы обязательно усилим нашу работу и в патриотическом направлении, и в образовании, культуре, спорте, чтобы наши жители Минска и Перми знакомились с культурой наших городов.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Это дает толчок в развитии самых различных направлений. Торгово-экономических, социальных, культурных и других. Такие соглашения, конечно, являются базовыми, чтобы дальше по каждому направлению, пункту были сделаны конкретные дела. Мы видим, что по результатам таких форумов, встреч и соглашений очень серьезно повышается эффективность. Это мы видим не только на словах, но и в цифрах.
Усиление связей с зарубежными партнерами позитивно сказывается на качестве жизни граждан, открывая новые горизонты для совместных проектов и инициатив.