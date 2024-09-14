Минск заключил соглашения с Пермью, Пензенской областью России и Бишкеком

Как и в годы Великой Отечественной, когда бок о бок с белорусами стояли россияне, сегодня братские народы продолжают укреплять взаимодействие. В День города Минска в ратуше подписан ряд соглашений с несколькими российскими городами. Еще один документ подписан и со столицей Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году белорусская столица приняла 16 делегаций из Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана и 10 регионов России. Гости смогли ближе познакомиться с городом, его культурой и ключевыми предприятиями. Но основная цель визита – расширение сотрудничества. Подписанный сегодня пакет документов внушительный: в области торгово-экономического, научно-технического и социально-культурного взаимодействия. Так, Мингорисполком заключил соглашения с правительством Пензенской области, мэрией Бишкека и городом Пермь.