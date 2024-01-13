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Старый Новый год отмечается в ночь с 13 на 14 января

13 января 2024 07:50
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Новости Беларуси. Старый Новый год. У белорусов сегодня есть дополнительная возможность продлить волшебство зимних праздников и собрать за столом всю семью.

Старый Новый год отмечается в ночь с 13 на 14 января-1

В 1918 году на наших землях календарь с юлианского изменили на григорианский, вследствие чего 1 января по старому стилю стало соответствовать 14-му по новому. Плюс ко всему сейчас продолжается период Святок. И именно предстоящим вечером во многих регионах Беларуси можно будет встретить колядовщиков. Сегодня также состоится занесенный в 2009 году в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО обряд «Колядные цари». Яркое представление развернется на его родине – в центре агрогородка Семежево Копыльского района Минской области.

# Праздничные даты # общество

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