Кандидаты в чемпионы: в доме у белоруса Константина Скоробогатого живёт 12 необычных грызунов

Кто-то вздрагивает, глядя на них, а кто-то при виде декоративных крыс испытывает умиление. К ним можно относиться по-разному, но никогда – равнодушно.

У Константина дома живет не один грызун, а сразу 12. И такое соседство многих пугает.

Сначала дома у Константина появилась одна декоративная крыса. Затем – ещё одна. Так он сам не заметил, что хвостатых «квартирантов» стало много.

Для грызунов даже пришлось обустроить отдельный уголок с большой клеткой. Но и здесь активным питомцам не сидится. Каждый день их нужно выпускать на пару часов – побегать по квартире.

Интересно, что в квартире у Константина живут не только крысы, но и кот Рудольф. Поначалу он смотрел на грызунов и облизывался, а теперь просто с любопытством наблюдает за ними. И сами животные словно не замечают пушистую «угрозу». Занимаются своими делами: играют, резвятся.

Декоративные крысы, которые живут дома у Константина, – участники различных выставок. Некоторые из них – кандидаты в чемпионы. Доказательство – их многочисленные награды.

Чтобы декоративную крысу признали лучшей, она должна соответствовать многим параметрам. Иметь определённый вес и даже размер головы.

Эти грызуны только на первый взгляд кажутся похожими. На самом деле они различаются по форме ушей, окраса. А некоторые и вовсе не имеют шерсти. Поэтому их назвали «сфинксами». Есть у Константина и грызун с необычными глазами.

Как уверяет Константин, декоративные крысы – лучшие домашние питомцы. Они умеют быть ласковыми и благодарными.

К тому же, эти грызуны всегда чувствуют своего хозяина и практически никогда не кусают.

Ухаживать за ними не сложно: главное вовремя делать уборку и хорошо кормить. А больше всего этим милые животные любят грызть зёрна и бананы.