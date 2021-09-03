В школах Минской области появились руководители по военно-патриотическому воспитанию. Вот чем они будут заниматься

Новости Беларуси. Новая педагогическая должность в школах Минской области. Руководители по военно-патриотическому воспитанию уже приступили к работе в учреждениях образования центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они будут проводить уроки допризывной подготовки, помогать в обеспечении безопасности в школе, а также прививать детям любовь к малой Родине. Юлия Минич с подробностями.

Юлия Минич, корреспондент:

Виктор Анатольевич Казаченок уже познакомился со своими учениками. В школе № 3 Червеня он будет вести занятия по военно-патриотическому воспитанию. Составлен план на учебный год. В нем уроки, экскурсии и даже занятия по рукопашному бою.

Для Виктора Анатольевича Казаченка преподавание не в новинку. Как председатель Ветеранской организации воинов-интернационалистов Червенского района выступал в школах не раз, посетил не одно родительское собрание. Учебная программа в этом году у ребят будет насыщенная. Поговорят о героях Червенщины, встретятся с ветеранами, запланированы походы

Виктор Казаченок, руководитель по военно-патриотическому воспитанию школы № 3:

Детям это все интересно, они не сидят зажатые. Интересуются военными операциями, которые были, за что награды были. Я награжден медалью «За отвагу». Меня наградили, когда мне было 19 лет. А эти мальчишки и девчонки, которые сейчас находятся в классе, им по 15-16 лет.

Новый педагог и в червенской гимназии. Станислав Адамович Альшевский прошел службу в вооруженных силах, в совершенстве знает авиационную технику. Собирает значки на различную тематику. В том числе интересует космонавтика. Есть что показать и уж точно о чем рассказать. Поэтому Станислав Адамович Альшевский уверен: на занятиях школьники гимназии будут слушать его с замиранием.

Станислав Альшевский, руководитель по военно-патриотическому воспитанию гимназии:

Для меня это честь и уважение. Хочется передать молодежи то, что мы знаем и умеем, у каждого военного большой опыт и армейской службы, и жизни. Все остальное будет зависеть от нас, от руководителей военно-патриотического воспитания, насколько мы разнообразим и расширим их кругозор, сможем помочь им стать настоящими мужчинами и защитниками.

Преподает Станислав Адамович в стенах родной гимназии. Выпустился 47 лет назад. Занятия девчонок и мальчишек ожидают интересные. Например, экскурсия по воинской части, где ребята смогут окунуться в военный быт.

Анастасия Попова, учащаяся червенской гимназии:

Я бы хотела больше узнать о военном оружии, это очень интересно. На «Линию Сталина» мы ездили от класса. Ездили по музеям, там рассказывали, как церкви переживали войны, были много раз разрушены, все перестраивали.

Павел Макович, учащийся червенской гимназии:

«Журавлиный крик» читали, там достаточно страшные действия происходили. Фильмы особо не смотрю военные.