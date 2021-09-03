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В школах Минской области появились руководители по военно-патриотическому воспитанию. Вот чем они будут заниматься

03 сентября 2021 15:21
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Новости Беларуси. Новая педагогическая должность в школах Минской области. Руководители по военно-патриотическому воспитанию уже приступили к работе в учреждениях образования центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они будут проводить уроки допризывной подготовки, помогать в обеспечении безопасности в школе, а также прививать детям любовь к малой Родине.

Юлия Минич с подробностями.

В школах Минской области появились руководители по военно-патриотическому воспитанию. Вот чем они будут заниматься-1

Юлия Минич, корреспондент:
Виктор Анатольевич Казаченок уже познакомился со своими учениками. В школе № 3 Червеня он будет вести занятия по военно-патриотическому воспитанию. Составлен план на учебный год. В нем уроки, экскурсии и даже занятия по рукопашному бою.

В школах Минской области появились руководители по военно-патриотическому воспитанию. Вот чем они будут заниматься-4

Для Виктора Анатольевича Казаченка преподавание не в новинку. Как председатель Ветеранской организации воинов-интернационалистов Червенского района выступал в школах не раз, посетил не одно родительское собрание. Учебная программа в этом году у ребят будет насыщенная. Поговорят о героях Червенщины, встретятся с ветеранами, запланированы походы

В школах Минской области появились руководители по военно-патриотическому воспитанию. Вот чем они будут заниматься-7

Виктор Казаченок, руководитель по военно-патриотическому воспитанию школы № 3:
Детям это все интересно, они не сидят зажатые. Интересуются военными операциями, которые были, за что награды были. Я награжден медалью «За отвагу». Меня наградили, когда мне было 19 лет. А эти мальчишки и девчонки, которые сейчас находятся в классе, им по 15-16 лет.

В школах Минской области появились руководители по военно-патриотическому воспитанию. Вот чем они будут заниматься-10

Новый педагог и в червенской гимназии. Станислав Адамович Альшевский прошел службу в вооруженных силах, в совершенстве знает авиационную технику. Собирает значки на различную тематику. В том числе интересует космонавтика. Есть что показать и уж точно о чем рассказать. Поэтому Станислав Адамович Альшевский уверен: на занятиях школьники гимназии будут слушать его с замиранием.

В школах Минской области появились руководители по военно-патриотическому воспитанию. Вот чем они будут заниматься-13

Станислав Альшевский, руководитель по военно-патриотическому воспитанию гимназии:
Для меня это честь и уважение. Хочется передать молодежи то, что мы знаем и умеем, у каждого военного большой опыт и армейской службы, и жизни. Все остальное будет зависеть от нас, от руководителей военно-патриотического воспитания, насколько мы разнообразим и расширим их кругозор, сможем помочь им стать настоящими мужчинами и защитниками.

В школах Минской области появились руководители по военно-патриотическому воспитанию. Вот чем они будут заниматься-16

Преподает Станислав Адамович в стенах родной гимназии. Выпустился 47 лет назад. Занятия девчонок и мальчишек ожидают интересные. Например, экскурсия по воинской части, где ребята смогут окунуться в военный быт.

В школах Минской области появились руководители по военно-патриотическому воспитанию. Вот чем они будут заниматься-19

Анастасия Попова, учащаяся червенской гимназии:
Я бы хотела больше узнать о военном оружии, это очень интересно. На «Линию Сталина» мы ездили от класса. Ездили по музеям, там рассказывали, как церкви переживали войны, были много раз разрушены, все перестраивали.

В школах Минской области появились руководители по военно-патриотическому воспитанию. Вот чем они будут заниматься-22

Павел Макович, учащийся червенской гимназии:
«Журавлиный крик» читали, там достаточно страшные действия происходили. Фильмы особо не смотрю военные.

В школах Минской области появились руководители по военно-патриотическому воспитанию. Вот чем они будут заниматься-25

Роль руководителя по военно-патриотическому воспитанию многоплановая. Но главное – безопасность. Это уже взял на контроль педагог по военно-патриотическому воспитанию. Так что родители могут быть спокойны за свое чадо.

# Образование в Беларуси # общество # Анастасия Попова # Юлия Минич # Фотофакт

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