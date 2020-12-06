«Три тысячи шаров, 35 метров высоту». Рассказываем, какой будет ёлка возле Дворца Республики

Новости Беларуси. Главная елка страны вот-вот засверкает в праздничном убранстве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Причем, как обещают дизайнеры, не только в вечернее время, но и днем.
Новости Беларуси. Главная елка страны вот-вот засверкает в праздничном убранстве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Причем, как обещают дизайнеры, не только в вечернее время, но и днем.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
На этой неделе у Дворца Республики была воздвигнута главная елка столицы. Три тысячи шаров, 35 метров в высоту. Совсем скоро она засверкает всем, чем положено сверкать в этот праздник.
Скромная зеленая красавица – знак теплого новогоднего праздника. Дизайнеры обещают, что в этом году она щедро будет усыпана игрушками и выглядеть днем будет не хуже, чем в вечернее время, когда на ней загорается пиксельная подсветка.
Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:
На главной елке столицы, которая у нас традиционно на Октябрьской площади, мы разместим игрушки, сделанные по эскизам победителей конкурса на лучшую новогоднюю игрушку «Новогодняя красавица», который сейчас закончился.
Елки и фотозоны. Посмотрите, как украсили главные универмаги Минска к Новому году (смотреть здесь).