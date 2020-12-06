«Три тысячи шаров, 35 метров высоту». Рассказываем, какой будет ёлка возле Дворца Республики

Новости Беларуси. Главная елка страны вот-вот засверкает в праздничном убранстве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Причем, как обещают дизайнеры, не только в вечернее время, но и днем.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

На этой неделе у Дворца Республики была воздвигнута главная елка столицы. Три тысячи шаров, 35 метров в высоту. Совсем скоро она засверкает всем, чем положено сверкать в этот праздник.

Скромная зеленая красавица – знак теплого новогоднего праздника. Дизайнеры обещают, что в этом году она щедро будет усыпана игрушками и выглядеть днем будет не хуже, чем в вечернее время, когда на ней загорается пиксельная подсветка.