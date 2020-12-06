Прямой эфир

Ёлки и фотозоны. Посмотрите, как украсили главные универмаги Минска к Новому году

06 декабря 2020 17:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Снега нет, но уже появилось праздничное настроение. Минск примеряет наряд, в котором отправится в путешествие в Новый год и Рождество, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сотни елок, десятки световых конструкций, миллионы огней.

Ёлки и фотозоны. Посмотрите, как украсили главные универмаги Минска к Новому году-1

Совсем скоро город замерцает, как северное сияние, и станет местом, где можно окунуться в сказку с привкусом детства и поверить в волшебство, когда читали стихи на табуретке, ходили в вязаной бабушкиной жилетке и ждали Деда Мороза в обнимку с плюшевым медведем. Хотя вся иллюминация зажжется только 15 декабря, фасады многих зданий, скверы, парки и магазины уже примерили на себя декорации волшебных сказок.

Ёлки и фотозоны. Посмотрите, как украсили главные универмаги Минска к Новому году-4

Новогодний ГУМ. Манекены здесь, кажется, оживают по ночам, витрина становится театральной сценой, маленьким произведением искусства, где разворачиваются самые неожиданные события.

Ёлки и фотозоны. Посмотрите, как украсили главные универмаги Минска к Новому году-7

Инесса Соломатина, заведующая сектором художественно-оформительских работ ОАО «ГУМ»:
Подключается весь универмаг. У нас есть большая главная елка, есть в универмаге фотозоны.

Ёлки и фотозоны. Посмотрите, как украсили главные универмаги Минска к Новому году-10

Обновил наряд и центральный универмаг Минска. У входа в магазин появился полярный экспресс, а в витринах, как в вагонах, суетятся сказочные эльфы. Мишура, шары, игрушки, елка и символ 2021 года – белый металлический бык.

Ёлки и фотозоны. Посмотрите, как украсили главные универмаги Минска к Новому году-13

Читайте также:

«Три тысячи шаров, 35 метров высоту». Рассказываем, какой будет елка возле Дворца Республики

Минск станет невероятно уютным. Как украсят улицы столицы к Новому году?

Незваных гостей нужно встречать как самых дорогих. Жители белорусской деревни показали, как празднуют Колядки

# Новый год # общество # Инесса Соломатина # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как могла прийти кому-то в голову мысль сделать из детей доноров для солдат? Рассказы о трёх страшных преступлениях нацистов в Беларуси
06 декабря 2020 17:10

Как могла прийти кому-то в голову мысль сделать из детей доноров для солдат? Рассказы о трёх страшных преступлениях нацистов в Беларуси

Вячеслав Данилович: «Наш народ отстоял своё право самостоятельно решать, как нам жить и развиваться»
06 декабря 2020 17:04

Вячеслав Данилович: «Наш народ отстоял своё право самостоятельно решать, как нам жить и развиваться»

Что волнует белорусов? 5 мнений о подготовке к Всебелорусскому народному собранию
06 декабря 2020 17:04

Что волнует белорусов? 5 мнений о подготовке к Всебелорусскому народному собранию