Ёлки и фотозоны. Посмотрите, как украсили главные универмаги Минска к Новому году

Новости Беларуси. Снега нет, но уже появилось праздничное настроение. Минск примеряет наряд, в котором отправится в путешествие в Новый год и Рождество, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сотни елок, десятки световых конструкций, миллионы огней.

Совсем скоро город замерцает, как северное сияние, и станет местом, где можно окунуться в сказку с привкусом детства и поверить в волшебство, когда читали стихи на табуретке, ходили в вязаной бабушкиной жилетке и ждали Деда Мороза в обнимку с плюшевым медведем. Хотя вся иллюминация зажжется только 15 декабря, фасады многих зданий, скверы, парки и магазины уже примерили на себя декорации волшебных сказок.

Новогодний ГУМ. Манекены здесь, кажется, оживают по ночам, витрина становится театральной сценой, маленьким произведением искусства, где разворачиваются самые неожиданные события.

Инесса Соломатина, заведующая сектором художественно-оформительских работ ОАО «ГУМ»:

Подключается весь универмаг. У нас есть большая главная елка, есть в универмаге фотозоны.