Танцевальный флеш-моб, конкурсы и концерт: в Могилёве прошёл папин день

Новости Беларуси. Он собрал более 1000 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Он собрал более 1000 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди приходили целыми семьями. В программе были конкурсы и викторины с призами, выставки спецтехники и ретро-автомобилей, концерт юных артистов. Главным событием стал танцевальный флеш-моб. Четыре десятка отцов в парах со своими дочерями ритмично двигались под зажигательные мелодии.
Коллективному танцу предшествовала лишь одна репетиция, и потому получилось, возможно, не слишком слаженно и грациозно, но зато весело и от души.
Дмитрий Тимошенко, житель могилева:
Материнскую любовь, конечно, папа никак не даст – это самое главное. Конечно, девочка – тоже будущая мама. Она смотрит на папу. Девочки выбирают себе мужа, похожего на отца.
Андрей Иванченко, психолог центра социального обслуживания населения Ленинского района Могилева:
Наша задача в том – привлекать отцов именно к выполнению своей части. Вот если прийти на детскую площадку взглянуть, в последнее время появляется все больше отцов, которые гуляют с детьми. Не исключено, что когда-нибудь только отцы и будут гулять.
Проекту «Папин день – каждый день» уже 10 лет. В этот раз он впервые вышел за рамки столицы, на очереди другие областные центры. По статистике сегодня в Беларуси каждый третий ребенок растет без папы. Авторы проекта считают, что отцов нужно воспитывать. Чтобы у мужчин главным было не только зарабатывание денег для семьи, но и воспитание детей. Для этого проводятся различные обучающие семинары и вот такие праздники.