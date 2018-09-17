Танцевальный флеш-моб, конкурсы и концерт: в Могилёве прошёл папин день

Новости Беларуси. Он собрал более 1000 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди приходили целыми семьями. В программе были конкурсы и викторины с призами, выставки спецтехники и ретро-автомобилей, концерт юных артистов. Главным событием стал танцевальный флеш-моб. Четыре десятка отцов в парах со своими дочерями ритмично двигались под зажигательные мелодии.

Коллективному танцу предшествовала лишь одна репетиция, и потому получилось, возможно, не слишком слаженно и грациозно, но зато весело и от души.

Дмитрий Тимошенко, житель могилева:

Материнскую любовь, конечно, папа никак не даст – это самое главное. Конечно, девочка – тоже будущая мама. Она смотрит на папу. Девочки выбирают себе мужа, похожего на отца.

Андрей Иванченко, психолог центра социального обслуживания населения Ленинского района Могилева:

Наша задача в том – привлекать отцов именно к выполнению своей части. Вот если прийти на детскую площадку взглянуть, в последнее время появляется все больше отцов, которые гуляют с детьми. Не исключено, что когда-нибудь только отцы и будут гулять.