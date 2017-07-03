Минск – спящая красавица, лежащая под снегом: как иностранцы празднуют 3 июля в Беларуси

Новости Беларуси. Традиционно День Независимости отмечают не только граждане Беларуси, но и иностранцы, которые живут у нас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для одних третье июля – возможность полнее ощутить ритм белорусской жизни, для других – повод проникнуться нашей культурой. А кто-то и вовсе готов назвать Беларусь своим вторым домом. Уроженец поднебесной Чжан Хуншань уже в седьмой раз встречает 3 июля в Минске. Но 2017 год особенный. В левой руке он по привычке держит телефон для селфи, а вот в правой – ладонь любимой женщины. Устроить даме сердца экскурсию по верхнему городу, да еще и в главный национальный праздник Беларуси… звезды, что называется, сошлись.

Чжао Нань Нань, гражданка Китайской Народной Республики:

Он здесь только живет, у него много опыта. А я новенькая, аспирантка. Я ничего не знаю в Минске. И он много рассказывает мне про историю вашей страны, про вашу столицу. Постепенно. Он – из китайской провинции Хэлунзян, она – из Тилинь, и познакомились они только здесь, в Минске. Объединила их аббревиатура БГУ. И теперь филолог-преподаватель Чжан и аспирантка Чжао строят любовь на белорусской земле. А 3 июля по значимости для них как 1 октября (день образования КНР). Есть и свои традиции – например, словно туристы покупать магнитики и посещать музей Великой Отечественной войны.

Чжао Нань Нань:

Мы это навсегда запомним, не забудем. И с такими эмоциями, с таким чувством мы тоже отмечаем ваш праздник. Ну а это самый настоящий интернационал, «музыка их связала». В этой танцевальной группе представители десяти национальностей: россияне, азербайджанцы, дагестанцы и, конечно, белорусы. Руководитель коллектива Вюсал Караев в Минск переехал с родителями, будучи еще ребенком. День Независимости Беларуси – одно из первых и самых ярких впечатлений детства.

Вюсал Караев, гражданин Азербайджанской Республики:

Отец всегда вечером, когда приходил домой, говорил: «Ну что там, милая, сынок. Собирайтесь, вечером мы пойдем смотреть на салют». Ну и вот так вот мы вместе собирались – папа, мама, я – шли часиков в 10, как обычно, около Стелы. Там проводят фейерверк. Он выучил мову, занялся танцем и решил: надо культуру нашей страны и Азербайджана подружить. Получился кавказский танец с белорусским привкусом. Кстати, солисту Василию, нашему земляку, нет и 10 лет.

Вюсал Караев:

Конечно, он для нас родной, как и все праздники, которые празднуются в Республике Беларусь, как и сама Беларусь. Саму Беларусь мы так же считаем своей другой радзімай. Наша сапраўдная радзіма – Азербайджан. Але мы вельмі любім Беларусь. Его любимые места – река Свислочь и центр Минска. Впервые иранец Камран Каземпур приехал в Беларусь в 2005. Русский не знал совсем, но атмосфера города сделала свое дело: Камран понял, что это любовь, и переехал жить. А теперь на 3 июля шлет родителям домой – в Исфахан – приветы и фотографии.

Камран Каземпур, гражданин Исламской Республики Иран:

В День Независимости каждый год хожу туда и смотрю концерт. С телефоном, снимаю и отправлю родителям. Потом смотрю какие-нибудь сувениры, покупаю, отправлю им. Пару лет назад Камран все-таки решил вернуться в Иран, однако ненадолго. И снова появилась Свислочь, праздничный Минск. И даже стихи.