Приятно посмотреть, как техника выглядит в жизни, почувствовать себя на месте военного: минчане и гости столицы о выставке военной техники

Новости Беларуси. Вся мощь белорусской армии – на расстоянии вытянутой руки. После проведения парада военная и сельскохозяйственная техника, участвовавшая в смотре, расположилась у подножия Стеллы «Минск – город герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Танки, бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня, тракторы и легковые автомобили – на целый час были в распоряжении зрителей. Все можно было рассмотреть, потрогать и даже примерить на себя роль водителя.

Виктор Левчик:

Я люблю очень военную технику. Этим увлекаюсь и знаю много историй о войне. Еще пойду вперед. Но мне понравились танки,машины с миниганами.

Вите всего-то восемь, а он уже ловко оперирует военными терминами, миниган о котором он говорит – название скорострельного пулемета, мальчишка уже может проводить экскурсию по выставке военной техники, о которой до этого слышал от папы и видел лишь по телевизору.

Виктор Левчик:

Эта от папы кепка досталась, он был танкистом в армии. – А ты сам кем хочешь стать? – Солдатом, снайпером.

И пусть до исполнения мечты ему еще расти и расти, но сегодня у подножия стелы в самом центре Минска у Виктора и еще тысяч ребят появилась возможность примерить на себя роль снайперов, танкистов и пехотинцев. А вот мальчики по-старше танкам предпочли новинку белорусского военпрома – маневренную, водоплавающую бронемашину «Кайман», которую, кстати, спроектировала женщина.

Арсений Осташевич:

Очень приятно посмотреть, как это все выглядит в жизни, а не по телевизору, почувствовать себя на месте военного. – Как там внутри, удобно? – С моим ростом не очень то удобно, но если привыкнуть, будет все хорошо

Социальные сети тем временем буквально захватили многочисленные «селфи с танками». Алена Сырова, СТВ:

В этом году впервые после самого парада можно увидеть на расстоянии вытянутой руки всех его участников. Как, например, целые очереди выстраивались, чтобы делать селфи с настоящей боевой техникой.

По соседству с военными железными войнами расположились борцы за урожай. Многочисленные тракторы, комбайны и новинки легкового автопрома – в каждой можно было посидеть и погудеть.