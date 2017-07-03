Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • Приятно посмотреть, как техника выглядит в жизни, почувствовать себя на месте военного: минчане и гости столицы о выставке военной техники

Приятно посмотреть, как техника выглядит в жизни, почувствовать себя на месте военного: минчане и гости столицы о выставке военной техники

03 июля 2017 16:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вся мощь белорусской армии – на расстоянии вытянутой руки. После проведения парада военная и сельскохозяйственная техника, участвовавшая в смотре, расположилась у подножия Стеллы «Минск – город герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приятно посмотреть, как техника выглядит в жизни, почувствовать себя на месте военного: минчане и гости столицы о выставке военной техники-1

Танки, бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня, тракторы и легковые автомобили – на целый час были в распоряжении зрителей. Все можно было рассмотреть, потрогать и даже примерить на себя роль водителя.

Приятно посмотреть, как техника выглядит в жизни, почувствовать себя на месте военного: минчане и гости столицы о выставке военной техники-3

Виктор Левчик:
Я люблю очень военную технику. Этим увлекаюсь и знаю много историй о войне. Еще пойду вперед. Но мне понравились танки,машины с миниганами.

Вите всего-то восемь, а он уже ловко оперирует военными терминами, миниган о котором он говорит – название скорострельного пулемета, мальчишка уже может проводить экскурсию по выставке военной техники, о которой до этого слышал от папы и видел лишь по телевизору.

Приятно посмотреть, как техника выглядит в жизни, почувствовать себя на месте военного: минчане и гости столицы о выставке военной техники-6

Виктор Левчик:
Эта от папы кепка досталась, он был танкистом в армии. – А ты сам кем хочешь стать? – Солдатом, снайпером.

И пусть до исполнения мечты ему еще расти и расти, но сегодня у подножия стелы в самом центре Минска у Виктора и еще тысяч ребят появилась возможность примерить на себя роль снайперов, танкистов и пехотинцев.

А вот мальчики по-старше танкам предпочли новинку белорусского военпрома – маневренную, водоплавающую бронемашину «Кайман», которую, кстати, спроектировала женщина.

Приятно посмотреть, как техника выглядит в жизни, почувствовать себя на месте военного: минчане и гости столицы о выставке военной техники-9

Арсений Осташевич:
Очень приятно посмотреть, как это все выглядит в жизни, а не по телевизору, почувствовать себя на месте военного. – Как там внутри, удобно? – С моим ростом не очень то удобно, но если привыкнуть, будет все хорошо

Социальные сети тем временем буквально захватили многочисленные «селфи с танками».

Алена Сырова, СТВ:
В этом году впервые после самого парада можно увидеть на расстоянии вытянутой руки всех его участников. Как, например, целые очереди выстраивались, чтобы делать селфи с настоящей боевой техникой.

Приятно посмотреть, как техника выглядит в жизни, почувствовать себя на месте военного: минчане и гости столицы о выставке военной техники-12

По соседству с военными железными войнами расположились борцы за урожай. Многочисленные тракторы, комбайны и новинки легкового автопрома – в каждой можно было посидеть и погудеть.

Приятно посмотреть, как техника выглядит в жизни, почувствовать себя на месте военного: минчане и гости столицы о выставке военной техники-14

В распоряжении зрителей бронемашины были всего лишь час, зато автомобильный парад некоторым удалось посмотреть дважды и как шутят сами, будет зачем придти в следующий раз.

Приятно посмотреть, как техника выглядит в жизни, почувствовать себя на месте военного: минчане и гости столицы о выставке военной техники-16

# общество # Фотофакт # День Независимости # Виктор Левчик # Арсений Осташевич

Другие новости рубрики

Все новости
Исторические реконструкции, концерт в режиме нон-стоп: народные гуляния проходят в Минске 3 июля
03 июля 2017 15:37

Исторические реконструкции, концерт в режиме нон-стоп: народные гуляния проходят в Минске 3 июля

«Возможность самим выбрать свой путь развития – это и есть независимость»
03 июля 2017 15:04

«Возможность самим выбрать свой путь развития – это и есть независимость»

Валерий Скорожонок: люди в любой стране ценят и уважают трепетное отношение к родной символике
03 июля 2017 14:57

Валерий Скорожонок: люди в любой стране ценят и уважают трепетное отношение к родной символике