Наша цель вспомнить, что очень важен мир в наших городах, поселках, наших семьях: жители и гости Беларуси о Дне Независимости

Новости Беларуси. Торжества сегодня проходят по всей стране. День Независимости объединил белорусов от Бреста до Витебска, от Гродно до Могилева и Гомеля. О празднике в лицах из каждого уголка Беларуси – без комментариев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Брестская область

Анна Волос, житель Бреста:

Эмоции просто зашкаливают! Мы были в закрытой кабинке. С ребенком вообще здорово, потому что безопасно.

Кристина Ковганко, житель Бреста:

Очень здорово. Вид открывается шикарный. Можно увидеть все достопримечательности Бреста, включая Брестскую крепость.

Наталья Попова, турист (Россия):

Меня все заинтересовало. Я и вот эту рыбу куплю сейчас. И вот эти мне очень нравятся сувениры. Так что нам тут все очень нравится. Мы из России.

Ирина Перковец, житель Бреста:

Настроение замечательное. Праздник замечательный. Организация чудесная. Детям весело. Все понравилось. Понравилось вам дети? Дааа!

Гомельская область:

Иван Гуз, ветеран Великой Отечественной войны:

Точно такая же как на фронте. Ничем не отличается по вкусу, запаху



Нина Витикова, житель Гомеля:

Очень понравилось. Очень. Вспомнила свою пробабушку. У нас такой станок был. Но тогда я была маленькая не понимала, а сейчас. Товарищи, попробуйте!!! Такая красота.



Пётр Цалко, житель Гомеля:

Калі мы сустракаем на вуліцах вышыванку, арнамент на тратуары, нейкія сувенірныя крамы, спевы гучаць, то канечне беларускасть, якая магла недзе таіцца глыбка, яна адразу абуджаецца и выходзіць наверх. Для мяне было вельмі важна вышыць натуральную кашулю. Каб хоць на свята выходзіць. Витебская область:

Константин Ирвин, капитан команды международной эстафеты «Бег мира»: В этом году исполняется 30 лет этой эстафете. Более 10 миллионов людей подержали этот факел с пожеданиями мира и добра. Ундага, участник международной эстафеты «Бег мира» (Латвия):

У нас все едино. И наша цель вспомнить, что очень важен мир в наших городах, поселках, наших семьях. Это очень важно.

Марина и Сергей Леоненко, жители Витебска:

Очень интересно. Ребёнку тоже понравилось, впервые пришли с маленьким ребёнком. Техники много военной, полазить дети могут. Все открыто. Хорошее настроение.

Гродненская область

Андрей Коршунов, капитан ХК «Неман»:

Наш клуб организовал это в центре города, чтобы с народом пообщаться, чтобы пропагандировался здоровый образ жизни и младшее поколение видело к чему стремиться.

Юлия Гриб, житель Гродно:

Мы живем в независимой Республике Беларусь, поэтому мы свободно гуляем по прекрасному нашему городу, отдыхаем с семьей, катаемся на каруселях, едим шашлык. Все прекрасно, все шикарно!

Могилевская область:

Екатерина Фурсова, житель Могилева:

Очень понравился праздник. Такое настроение задорное создается. Много можно посмотреть, много чего попробовать. Но я драники очень сильно люблю, настоящее белорусское блюдо. Купила, сейчас буду пробовать. По запаху просто фантастические.

Анастасия Тиханова, официант кафе:

В нашем кафе самое популярное блюдо – мачанка с блинами. Очень сытное, некалорийное и пользуется большим спросом.

Наталья Коршунова, житель Могилева:

Настроение отличное, праздник замечательный. Единственное, что немножко хмуро, но все веселые. Это поднимает настроение, все рады. Сергей Насытко, житель Могилева:

Самое главное – мирного неба над головой, чтобы дети наши вообще не знали что такое война. Здоровья, удачи, успехов. Минская область

Ирина Синяк, житель Жодино:

Прекрасно, хорошо все сделали. Душа радуется.

Владимир Прохоревич, водитель:

Это гордость, это наша жизнь. Все гордятся и внуки, что мы работаем на такой и создаем такую технику для Республики Беларусь.