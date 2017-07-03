Наша цель вспомнить, что очень важен мир в наших городах, поселках, наших семьях: жители и гости Беларуси о Дне Независимости
Новости Беларуси. Торжества сегодня проходят по всей стране. День Независимости объединил белорусов от Бреста до Витебска, от Гродно до Могилева и Гомеля. О празднике в лицах из каждого уголка Беларуси – без комментариев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Брестская область
Анна Волос, житель Бреста:
Эмоции просто зашкаливают! Мы были в закрытой кабинке. С ребенком вообще здорово, потому что безопасно.
Кристина Ковганко, житель Бреста:
Очень здорово. Вид открывается шикарный. Можно увидеть все достопримечательности Бреста, включая Брестскую крепость.
Наталья Попова, турист (Россия):
Меня все заинтересовало. Я и вот эту рыбу куплю сейчас. И вот эти мне очень нравятся сувениры. Так что нам тут все очень нравится. Мы из России.
Ирина Перковец, житель Бреста:
Настроение замечательное. Праздник замечательный. Организация чудесная. Детям весело. Все понравилось. Понравилось вам дети? Дааа!
Иван Гуз, ветеран Великой Отечественной войны:
Точно такая же как на фронте. Ничем не отличается по вкусу, запаху
Нина Витикова, житель Гомеля:
Очень понравилось. Очень. Вспомнила свою пробабушку. У нас такой станок был. Но тогда я была маленькая не понимала, а сейчас. Товарищи, попробуйте!!! Такая красота.
Пётр Цалко, житель Гомеля:
Калі мы сустракаем на вуліцах вышыванку, арнамент на тратуары, нейкія сувенірныя крамы, спевы гучаць, то канечне беларускасть, якая магла недзе таіцца глыбка, яна адразу абуджаецца и выходзіць наверх. Для мяне было вельмі важна вышыць натуральную кашулю. Каб хоць на свята выходзіць. Витебская область:
Константин Ирвин, капитан команды международной эстафеты «Бег мира»:
В этом году исполняется 30 лет этой эстафете. Более 10 миллионов людей подержали этот факел с пожеданиями мира и добра.
Ундага, участник международной эстафеты «Бег мира» (Латвия):
У нас все едино. И наша цель вспомнить, что очень важен мир в наших городах, поселках, наших семьях. Это очень важно.
Марина и Сергей Леоненко, жители Витебска:
Очень интересно. Ребёнку тоже понравилось, впервые пришли с маленьким ребёнком. Техники много военной, полазить дети могут. Все открыто. Хорошее настроение.
Андрей Коршунов, капитан ХК «Неман»:
Наш клуб организовал это в центре города, чтобы с народом пообщаться, чтобы пропагандировался здоровый образ жизни и младшее поколение видело к чему стремиться.
Юлия Гриб, житель Гродно:
Мы живем в независимой Республике Беларусь, поэтому мы свободно гуляем по прекрасному нашему городу, отдыхаем с семьей, катаемся на каруселях, едим шашлык. Все прекрасно, все шикарно!
Екатерина Фурсова, житель Могилева:
Очень понравился праздник. Такое настроение задорное создается. Много можно посмотреть, много чего попробовать. Но я драники очень сильно люблю, настоящее белорусское блюдо. Купила, сейчас буду пробовать. По запаху просто фантастические.
Анастасия Тиханова, официант кафе:
В нашем кафе самое популярное блюдо – мачанка с блинами. Очень сытное, некалорийное и пользуется большим спросом.
Наталья Коршунова, житель Могилева:
Настроение отличное, праздник замечательный. Единственное, что немножко хмуро, но все веселые. Это поднимает настроение, все рады.
Сергей Насытко, житель Могилева:
Самое главное – мирного неба над головой, чтобы дети наши вообще не знали что такое война. Здоровья, удачи, успехов.
Минская область
Ирина Синяк, житель Жодино:
Прекрасно, хорошо все сделали. Душа радуется.
Владимир Прохоревич, водитель:
Это гордость, это наша жизнь. Все гордятся и внуки, что мы работаем на такой и создаем такую технику для Республики Беларусь.
Владимир Вахромеев, ветеран Великой Отечественной войны:
Замечательный праздник, народ с удовольствием справляет его. Помним прошлое, надееммся на будущее. Так держать.