Исполнить гимн со всей страной: у стелы «Минск – город герой» заканчивают приготовления к грандиозному праздничному концерту

Новости Беларуси. Ну, а мы переносимся к стеле «Минск – город герой». Там идут последние приготовления к грандиозному праздничному концерту. Здесь же можно будет исполнить гимн со всей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ну, а мы переносимся к стеле «Минск – город герой». Там идут последние приготовления к грандиозному праздничному концерту. Здесь же можно будет исполнить гимн со всей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А если задержаться у стелы ещё на какое-то время, здесь откроется прекрасный вид на яркое и красочное небесное шоу. Врочем, все подробности мы узнаем прямо сейчас.