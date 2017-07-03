Исполнить гимн со всей страной: у стелы «Минск – город герой» заканчивают приготовления к грандиозному праздничному концерту

Новости Беларуси. Ну, а мы переносимся к стеле «Минск – город герой». Там идут последние приготовления к грандиозному праздничному концерту. Здесь же можно будет исполнить гимн со всей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.