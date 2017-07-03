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Исполнить гимн со всей страной: у стелы «Минск – город герой» заканчивают приготовления к грандиозному праздничному концерту

03 июля 2017 19:30
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Новости Беларуси. Ну, а мы переносимся к стеле «Минск – город герой». Там идут последние приготовления к грандиозному праздничному концерту. Здесь же можно будет исполнить гимн со всей страной,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исполнить гимн со всей страной: у стелы «Минск – город герой» заканчивают приготовления к грандиозному праздничному концерту-1

А если задержаться у стелы ещё на какое-то время, здесь откроется прекрасный вид на яркое и красочное небесное шоу. Врочем, все подробности мы узнаем прямо сейчас.

# общество # Фотофакт # День Независимости # день

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