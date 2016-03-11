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Погода в Минске: с воскресенья 13 марта вернется похолодание

11 марта 2016 18:46
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Новости Беларуси. В самый разгар весны зима еще дает напомнить о себе. В это воскресенье в Минске ожидается небольшое похолодание, ночью вплоть до минусовой температуры и снега, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А вот когда весеннее настроение окончательно одержит победу над погодной хандрой, узнаем у главного специалиста по метеопрогнозам Дмитрия Рябова.

Дмитрия Рябова, начальник службы метеопрогнозов ГУ «Гидромет»:
На предстоящих выходных в нашей столице ожидается неустойчивая погода. С воскресенья ожидается небольшое понижение температуры воздуха. Но в субботу еще сохранится умеренно теплая погода. Температура воздуха ночью составит +2 ºC - +4 ºC градуса, днем +4 ºC - +6 ºC. Ночью и утром местами по городу будут непродолжительные туманы.
В воскресенье температура воздуха немного понизится. И уже в ночь на воскресенье ожидается от 0 до -2ºC. Днем +1 ºC – +3 ºC.
Со среды уже в нашу столицу вновь начнет поступать более теплая воздушная масса. Северные ветра вновь поменяются на южные, установится более теплая и комфортная погода.
 

# общество # Погода в Беларуси # Дмитрий Рябов

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