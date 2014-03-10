Новости Беларуси. Успеть за 60 минут. Минск с Национальным аэропортом свяжет новый автобусный маршрут. Он начнет курсировать к чемпионату мира по хоккею.

Места для хранения багажа, системы видеонаблюдения и видеорегистрации, кондиционеры и аудиогиды – в салоне автобусов будут созданы все условия для комфортного передвижения. Отправление – с автовокзала «Центральный». Цена билета на маршрут пока не определена, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Валерий Шкуратов, директор ГУ «Столичный транспорт и саязь»:

Что касается цены поездки, по нашему мнению, цена должна обеспечивать рентабельность этого маршрута. На сегодняшний день мы делаем расчеты, будем предлагать Минэкономики принять тарифы, которые будут где-то, по нашим расчетам, 60-80 тысяч. Идет реконструкция самого Национального аэропорта. В ближайшее время площади, которые необходимы для нас, будут высвобождены. И мы там будем устанавливать информационные киоски возле каждого сектора, что позволит каждому выходящему пассажиру обеспечить покупку билета и по белорусской банковской карте, и по международной.