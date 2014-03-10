«Дожинки-2014»: Городок готовится встречать гостей национальными сувенирами, бассейном, обновленными площадью и вокзалами

Новости Беларуси. За время проведения республиканский фестиваль хлеборобов охватил все белорусские регионы и почти два десятка городов. Каждый из них принимал гостей обновленным. И теперь они в том числе станут площадками для проведения областных «Дожинок». Не станет исключением и Городок Витебской области – столица предстоящего фестиваля, где сегодня вовсю кипит работа. Здесь, пожалуй, нет ни одной улицы, где бы ни трудились строители. Они уверяют: к фестивалю город изменится до неузнаваемости. Без устали работают и местные мастера: для многочисленных гостей они готовят подарки с национальным колоритом.

Василий Симанкович, директор Городокского дома ремесел и фольклора:

Первая кукла – это у нас с караваем. Как всегда гостей встречают с караваем, особенно на «Дожинках». Следующая идет у нас со снопом. И еще одна коллекция – это со жбанком, с горшком. Это уже гостей хозяйка запрашае пачаставацца.

Куклы в национальных белорусских одеждах, соломенные шкатулки, магниты, панно, глиняные колокольчики. Все с национальным колоритом и, конечно же, символичной надписью «Городок. Дожинки-2014». Каждая вещь выполнена вручную. К фестивалю, как признаются мастера, планируют изготовить не меньше трех тысяч таких сувениров. А пока одни колдуют над подарками, другие продумывают, чем подчивать дорогих гостей.

Артем Либеров, официант ресторана:

Ждем всех в гости. Накормим всех очень вкусно блюдами белорусской кухни.

Однако, пожалуй, самая напряженная работа сейчас у строителей. Городок сегодня – одна большая стройплощадка, где трудятся около полутысячи рабочих со всех уголков страны.

Николай Шмурацкий, строитель:

Наведем лоск, красоту, пускай люди приезжают.

Федор Бастов, заместитель председателя Городокского райисполкома:

Подрядчики выбраны у нас добросовестные, приступают к работам. Люди организовывают работу в две смены. Бюджетное финансирование открыто полностью. Суммы, выделенные из республиканского и областного бюджетов, уже можно осваивать. И мы к этому приступили.

В Городке уже не первый месяц приводят в порядок железнодорожный и автовокзалы, ремонтируют фасады зданий, расширяют дороги.

Здание бывшего кинотеатра, которое лет 20 не использовали по назначению, к «Дожинкам» превратиться в культурно-досуговый центр. К слову, фасад здания выходит аккурат на площадь, где запланированы основные мероприятия праздника хлеборобов.

А вот эту территорию выложат плиткой трех цветов. По периметру высадят деревья и разобьют клумбы. Прилегающие к площади улицы станут пешеходными. Кое-где появятся и фонтаны. Местные жители признаются: «Дожинки» дадут Городку «задышать» по-новому.

Жители Городка:

Город изменится, надеюсь, в лучшую сторону. Будут красивые улицы, красиво сделают дома, благоустроят все, территории.

Развлечений каких-нибудь побольше. Для детей, парки разные отдыха.

А еще в Городке планируют построить бассейн. В одном из живописнейших мест, на Воробьевых горах, проложат современную лыжероллерную трассу. Пока эти планы существуют только на бумаге, но уже к празднику урожая обретут вполне реальные очертания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.