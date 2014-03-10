$2 млн заплатил житель Эмиратов за эксклюзивный номер мобильного

Новости ОАЭ. С аукциона в Объединенных Арабских Эмиратах почти за 2 миллиона долларов продан номер мобильного телефона. В эксклюзивном номере почти все цифры одинаковые. В целях безопасности организаторы аукциона не называют ни имени владельца, ни основную цифру его нового номера.

Представитель Телекоммуникационного Контролирующего органа ОАЭ:

Человек, выигравший аукцион, не получает право собственности на номер и не сможет перепродать его в дальнейшем.



Напомним, несколько лет назад в Минске прошел необычный аукцион. Главный лот – торговые точки для продажи кваса. С молотка тогда ушли 102 площадки. Свободных мест в зале не было. Начальная цена лота 1 миллион 100 рублей. Но стоимость росла как на дрожжах. Борьба шла не на миллионы, на десятки. Так некогда любимый в советские времена напиток обрел вторую славу. Подробности вы узнаете из сюжета.

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