20 молодых минчан в торжественной обстановке получили паспорта в канун 20-летия Конституции Беларуси

Новости Беларуси. К юбилею Конституции. В канун празднования 20-летия основного закона страны, свой главный документ 10 февраля получили 20 молодых минчан. В Совете Республики стартовала государственная акция «Мы – граждане Беларуси».

В торжественной обстановке паспорта вручили 14-летним юношам и девушкам. Это лучшие представители современной молодежи. Главный документ на пороге самостоятельной жизни юные белорусы получили из рук председателя верхней палаты Парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карина Мощенко, ученица кадетского класса средней школы № 68 Минска:

Надо уже будет держать активную жизненную позицию, больше развиваться, может быть, что-нибудь открывать новое, делать для своей страны, ведь когда вручают паспорт, это же все-таки значит, это важно.

Илья Савкин, ученик 10 класса средней школы № 2 Минска:

Этот день очень знаменателем, для меня особенно. Так как паспорт – это главный документ, что делает гражданином нашего государства.

Патриотической акции «Мы – граждане Беларуси» уже 10 лет. И за это время тысячи молодых людей получили паспорта в такой торжественной обстановке.

Подобные встречи будут проходить по всей республике до 15 марта – Дня Конституции.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Уже 20 лет даже Конституции нашей. Поэтому это поколение совершенно новое, им принадлежит будущее. И ребята приходят сюда, конечно, достойные, уже себя проявившие в чем-то. Это тоже ясно. Это всегда приятно, это очень важно.

Игорь Бузовский, первый секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

Мы тоже занимается такими понятиями, как просвещение, воспитание. Уважение к традициям, уважение к тому времени, сколько работает Конституция – это тоже знаковый момент.