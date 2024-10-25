В Минске закуплены новые электробусы

В ближайшие 10 лет в Беларуси планируют обновить весь пассажирский транспорт. Модернизируется автопарк и в столице. Так, Минсктранс закупил современные электробусы. Тихий и экологичный транспорт не только сокращает уровень выбросов, но и обеспечивает комфортное передвижение по городу. Также планируются поставки новых автобусов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Как модернизируется столичный общественный транспорт? Сюжет Анастасии Близнюк.

Первые пассажирские автобусы вышли на столичные улицы в начале 20 века. Изначально действовало всего три маршрута, которые соединяли центр города с его окраинами. Движение начиналось в 7 утра и заканчивалось в 23 часа. Автобусный парк состоял из иномарок. Они были небольшими. Минск развивался, и постепенно на городских магистралях стали появляться трамваи и троллейбусы. Однако и сейчас автобусы остаются основным наземным пассажирским транспортом Минска.

Сегодня автобусы – это многофункциональный и удобный транспорт, который обслуживает множество маршрутов и является важной частью городской транспортной системы. Протяженность их маршрутной сети в столице составляет более 2,5 тысячи километров. За столетнюю историю Минсктранс пережил немало: от сложных времен и морально устаревшей техники до внедрения современных стандартов обслуживания. Сегодня главная гордость Минсктранса – электробусы. Вместе с автобусами они обслуживают 214 городских маршрутов.

Владимир Романов, директор филиала «Автобусный парк №7» ГП «Минсктранс»:

Это уже современные автобусы для пассажира. Они низкопольные, в летний период есть система кондиционирования. Совсем другие условия для работы водителя. Теперь нет шума, который раньше был. Тех экологических проблем. Недавно было закуплено 10 новых электробусов отечественного производства. Они отличаются высокой энергоэффективностью и низким уровнем шума. В салоне работает система климат-контроля. Для людей с ограниченными возможностями – пандусы и кнопка вызова для водителя. А система противозажимов и блокировок обеспечит безопасный вход и выход из салона. Транспорт оборудован видеонаблюдением и USB-разъемами для зарядки мобильных телефонов. Сегодня по Минску колесят 89 таких электробусов.