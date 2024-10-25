В Минске стартовал республиканский слёт студенческих педагогических отрядов

В Минске стартовал республиканский слет студенческих педагогических отрядов. Мероприятие проходит в четвертый раз. И посвящено 40-летнему юбилею движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В торжественных рядах более 300 бойцов и командиров из всех регионов страны. Приехали также студотрядовцы из России. Говорили о прошлом и будущем. Вспоминали большие стройки- всесоюзного масштаба. Также участники смогли продемонстрировать свои творческие таланты. Красивым завершением первого дня стал конкурс отрядов «Вожатский костер».

Наталья Коровико, командир педагогического студенческого отряда «Пламя» Витебского государственного университета имени П.М. Машерова: Педагогику я выбрала потому, что в детстве, когда я ездила в лагеря, я очень хотела быть похожа на своих вожатых. И именно это меня подвигло на то, чтобы поехать первый раз в лагерь, побывать в этой атмосфере в роли вожатого. И история так закрутилась, что 4-й год нахожусь в студенческих отрядах. Мне очень сильно нравится.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Педагогические отряды именно сегодня празднуют 40-летие со дня образования. Очень важно, что у ребят эти даты на слуху. Они отталкиваются от истории, которая была заложена во время Советского Союза. От той практики по воспитанию и подготовки будущих педагогов. Именно тех людей, которые доносят самое доброе и светлое до нашего подрастающего поколения.

Форум продлится два дня. В программе тренинги, дискуссии, творческие выступления и конкурсы. По итогам слета выберут лучший студенческий отряд, который наградят поездкой в Москву.