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В Минске стартовал республиканский слёт студенческих педагогических отрядов

25 октября 2024 19:55
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В Минске стартовал республиканский слет студенческих педагогических отрядов. Мероприятие проходит в четвертый раз. И посвящено 40-летнему юбилею движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске стартовал республиканский слёт студенческих педагогических отрядов-2

В торжественных рядах более 300 бойцов и командиров из всех регионов страны. Приехали также студотрядовцы из России. Говорили о прошлом и будущем. Вспоминали большие стройки- всесоюзного масштаба. Также участники смогли продемонстрировать свои творческие таланты. Красивым завершением первого дня стал конкурс отрядов «Вожатский костер».

В Минске стартовал республиканский слёт студенческих педагогических отрядов-4

Наталья Коровико, командир педагогического студенческого отряда «Пламя» Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:
Педагогику я выбрала потому, что в детстве, когда я ездила в лагеря, я очень хотела быть похожа на своих вожатых. И именно это меня подвигло на то, чтобы поехать первый раз в лагерь, побывать в этой атмосфере в роли вожатого. И история так закрутилась, что 4-й год нахожусь в студенческих отрядах. Мне очень сильно нравится.

В Минске стартовал республиканский слёт студенческих педагогических отрядов-6

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Педагогические отряды именно сегодня празднуют 40-летие со дня образования. Очень важно, что у ребят эти даты на слуху. Они отталкиваются от истории, которая была заложена во время Советского Союза. От той практики по воспитанию и подготовки будущих педагогов. Именно тех людей, которые доносят самое доброе и светлое до нашего подрастающего поколения.

Форум продлится два дня. В программе тренинги, дискуссии, творческие выступления и конкурсы. По итогам слета выберут лучший студенческий отряд, который наградят поездкой в Москву.

# БРСМ # Александр Лукьянов

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