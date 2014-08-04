Минск: проезд в общественном транспорте подорожает с 9 августа

Новости Беларуси. С 9 августа проезд в общественном транспорте подорожает на 300 рублей и составит 4 тысячи белорусских рублей. Купить талон у водителя можно будет за 4500 рублей.



Агентство «Минск-Новости» со ссылкой на «Минсктранс»:

Проездной на месяц на 1 вид транспорта будет стоить 180.000 руб., на полмесяца – 96.000, на декаду – 63.400;

на автобус-экспресс – 225.000 руб., на полмесяца – 120.000, на декаду – 79.200;

на 2 вида транспорта – соответственно 240.200 руб., 126.600 и 84.600;

на 3 вида – 286.400, 150.500, 100.300;

на 4 вида – 324.000, 170.600, 113.800.

Последний раз цены на проезд в общественном транспорте повышали 1 апреля. Тогда стоимость талончика в Минске выросла с 3000 до 3700 белорусских рублей.

Валидаторы, смс-оплата проезда и электронные табло на остановках. Какие еще новинки появятся в общественном транспорте Минска за последние полгода? Подробности вы узнаете из видео.