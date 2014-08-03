Какие профессии для женщин теперь под запретом?

Новости Беларуси. На неделе вступил в силу документ, запрещающий женщинам целый список тяжелых работ с опасными условиями труда. В нем целых 6 страниц запретных профессий! Теперь, представительницам прекрасной половины человечества нельзя быть, например, водолазом, котельщиком или каменщиком. В общем, не женская это работа из болота тащить бегемота. Неужели будут гнать на кухню варить щи?!

«Бессовестные дяди», наверняка, бы перепутали педали, узнав, что у обаятельной блондинки за рулем такси — четвертьвековой стаж вождения! Но у Аллы на такую реакцию нейтральная передача. За годы работы в машине с шашечками она уже привыкла к удивленным взглядам пассажиров. Как правило, мужчин.

Алла Шмовгонец, водитель такси:

Первый вопрос: Вам не страшно? Я им: а вот Вы работаете — Вам не страшно? Как можно работать, если страшно? Почему водители трамваев и троллейбусов — женщины не вызывают удивления?

Отличным поворотом для общественной позиции, по мнению Аллы, стало бы появление в Беларуси службы женского такси с барышнями-водителями. Ведь дамы за рулем на наших дорогах – как двойная сплошная, кажется, повсюду. И никто давно не удивляется. А здесь - та же легковушка и та же дорога.

Алла Шмовгонец:

Когда начинают говорить: ой, вот меня подрезают! Меня никто не подрезает: может, человек торопится.

Она уже не мыслит себя без дороги, пусть и для большинства женщина-водитель такси – все еще путь со знаками ограничения. Такое отношение – на поверхности, считает наша следующая героиня. Но Жанна уж точно знает, насколько тяжело оценить все подводные камни спорного вопроса.

Дайвинг для нее уже как воздух. Максимум свободного времени Жанна старается погружаться в любимое увлечение. Конечно, профессия водолаза, которая в Беларуси закрыта для женщин, это несколько другое. Но ведь принцип, по сути, тот же. Да и за рубежом для барышень-подводников никаких табу.

Виталий Янчевский, инструктор дайвинг-клуба:

За границей есть профессия «коммерческий водолаз». Очень часто на этих курсах можно встретить девушек. Некоторые могут работать в промышленном отлове рыбы, морских ежей, некоторые могут обслуживать корабли.

Ловить морских ежей Жанна, конечно, не планирует. А вот соединить течения дайвинга и жизни – почему нет? Сложно поверить, но когда-то она боялась глубины. Теперь это в прошлом. А в настоящем девушка считает, что при физической возможности и, главное, желании дама запросто может работать водолазом.

Жанна Соболь, дайвер:

В современном мире все претерпевает изменения. Оборудование (как любая техника) совершенствуется. Мне сложно сказать, что было раньше. Может, действительно, это было намного сложнее. Сейчас есть облегченные какие-то варианты. Всегда считала, что это для очень смелых людей, но не для меня. Теперь дайвинг — очень счастливая часть моей жизни.

Виталий Янчевский, инструктор дайвинг-клуба:

Если в наше время можно встретить женщину-дальнобойщика, водолазное дело освоить тоже нет проблем.

Нина Бычук, водитель-международник:

Мужчины удивлялись, спрашивали, зачем это надо.

История ее появления в колее мужской профессии наверняка не случилась бы, не покажи сама жизнь красный свет. После смерти сына и мужа-дальнобойщика Нина Николаевна, будто выехав на встречную судьбе, тоже села за руль большегруза.

Нина Бычук, водитель-международник:

Кто был в Европе, реагирует спокойно, кто не был — удивляется. В Беларуси закон запрещает женщине работать международником, поэтому я работаю в российской компании.

Даже как-то язык не поворачивается назвать ее дальнобойщиком, но Нина Бычук тут же отправляет сомнения на обочину. Удостоверение международника, а вот и права категории Е. Впрочем, даже на дороге, улыбается водитель двадцатиметровой ласточки, она, прежде всего, барышня.

Сейчас Нина Николаевна в отпуске, а мы как раз и проверим, доверят ли женщине штурвал большегруза водители-мужчины.

Один из водителей тут же ретируется. Зато Геннадий оказался невозмутим!

Привычным движением Нина Николаевна занимает место у руля. И сразу понимает: у отдыха уже не «главная дорога».

Геннадий, похоже, даже обрадовался: поговорить с женщиной про многотонные машины – когда еще приключится такая удача? Но технических вопросов коллега галантно избегал. Боялся, что дама попадет впросак.

Им, несомненно, есть, о чем поговорить. Нина Николаевна рассказывает, как не раз помогала коллегам-мужчинам с оформлением документов на границе и довольно часто встречала за рулем большегрузов женщин, только в Европе. А вот Алеся Цыганкова давно не удивляется, увидев даму, управляющую фурой. Капитан погранслужбы сама может рассказать, что такое мужская работа.

Она вспоминает, как в первые дни службы на границе коллеги тоже рассматривали ее будто под увеличительным стеклом. Но сегодня уже заместителю начальника самого большого пункта пропуска на рубеже Беларуси и Украины подчиняются десятки мужчин.

Алеся Цыганкова, заместитель начальника отделения пограничного контроля «Новая Гута»:

Есть служба, есть личная жизнь. Это никогда не должно пересекаться. Когда я только пришла, совсем молодая, очень много внимания было со стороны мужчин и нужно было держать, как говориться, уши востро!

На поясе – табельное оружие и наручники. Хотя, за 13 лет службы стрелять на рабочем месте Алесе, к счастью, ни разу не приходилось. Кстати, в непростых ситуациях порой выручает именно женский взгляд.

Алеся Цыганкова, заместитель начальника отделения пограничного контроля «Новая Гута»:

Если людей по каким-то сомнительным документам задерживают, провести плавную беседу, узнать, что, его и как. Очень многому женские глаза помогают.

Честно говоря, изначально я не считала, что это женская профессия. Пройдя уже профессиональный путь, карьерный, я считаю, что женщина тоже достойна служить на таких должностях.

Инна Пехото, водитель автобуса:

У каждого свое призвание! Мое призвание — водить автобус.

А эта дама, по мнению многих мужчин, тоже работает на границе возможностей женщины. Инна Пехото сегодня со смехом вспоминает, как суровые коллеги чуть ли не делали ставки, когда она откажется от «гармошки» на колесах.

Инна Пехото, водитель автобуса:

Многие возмущались, что не потяну, не справлюсь. Сказали: когда успокоишься? Что будет следующее? Только самолет остался!

До того, как пересесть за руль автобуса в цвет маникюра Инна много лет водила троллейбус. Говорит: здесь, несмотря на габариты, гораздо проще. Нет проводов. Узнав, что женщинам в Беларуси отныне нельзя управлять транспортными средствами более чем на 14 пассажиров на международных маршрутах, девушка огорчилась. Дескать, какая разница? У нее в салоне гораздо больше людей. И дисциплина иная, чем у мужчин-водителей!

Инна Пехото, водитель автобуса:

Пассажиры молчат, улыбаются и молчат! Кондуктор говорит: такие серьезные все, когда с мужиком едешь — галдеж стоит! А с тобой все тихонько, смирненько! Я себя не представляю без этой профессии, я уже приросла, мне нравится очень.

Зато Сергей Рико выбрал профессию, которая оказалась не по зубам многим мужчинам! В прошлом воспитатель, сегодня – заместитель заведующего детским садом. Случай – практически единичный для нашей страны!

Сергей Рико, заместитель заведующего по основной работе детским -ясли-садом №66 Минска:

Как обычно в нашем обществе отнеслись: тебе это надо? Работа воспитателем очень сложная — ответственность за жизнь. Все, кто говорят, что это легко, пускай придут и хотя бы полдня поработают с криками, шумом, со слезами и горшками!

Выстраивать доверительные отношения с детьми куда сложнее, чем, скажем, работать на заводе или командовать десятками взрослых – убежден опытный воспитатель. Он никогда не обижается, когда друзья в шутку называют его «усатый нянь»! Ведь те же товарищи потом обращаются к нему за советом, как достучаться и как развить лучшие качества своего ребенка. И в идеале, по мнению Сергея Рико, в детских садах должны работать 50:50 — и мужчины, и женщины.

Сергей Рико, заместитель заведующего по основной работе детским садом №66 Минска:

Дети тянутся по-разному: к женщине-воспитателю и мужчине-воспитателю. В какой-то степени именно мужское воспитание проявляется. Именно лидерские качества.

Не мужское или не женское – все наши герои разруливают стереотипы и смотрят глубже на привычное обществу мнение. Ведь и вправду, какая разница, кто везет вас на работу, желает счастливого пути или занимается ребенком, если человек делает это грамотно и с любовью к своей профессии? Не зря же мы еще из школьной программы помним, кто заходил, точнее, заходила в горящую избу.

Нина Бычук, водитель-международник:

Женщина не должна — это не понятие. Если женщина хочет, как и мужчина, она может работать там, где она хочет.

Жанна Соболь, дайвер:

Если хочет, я считаю, может!

Алеся Цыганкова, заместитель начальника отделения пограничного контроля «Новая Гута»:

Сварщиком я бы никогда не пошла! Хотя женщина такой человек пробивной, на своих плечах очень многое переносит!

Инна Пехото, водитель автобуса:

Женщина может со всем справиться, в наше время женщины истребителями управляют.