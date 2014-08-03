Уборочная кампания 2014: на полях работают целыми семьями

Новости Беларуси. Лозунгом насущным для белорусских аграриев могла бы стать фраза «Убрать за 10 минут!» Именно с таким интервалом приезжают на склад машины с зерном. И за это время нужно подготовить место для разгрузки. Взрослым помогают студенты и старшеклассники. Плюс это еще возможность заработать. Сложились даже целые семейные династии.

Люда – здесь «старожил». Не по возрасту, а по опыту - хозяйству помогает уже четвёртое лето. Нынешнее у неё выдалось насыщенным: сессию сдала, на море отдохнула, сейчас - деньги зарабатывает и маме помогает, которая заведует этим самым складом. Правда, девушка это не афиширует и поблажек у родного начальства не просит.

Людмила Келбицкая, студентка Гродненского государственного университета:

Здесь очень нравится, достойная оплата труда, работать несложно. Я заработную плату трачу туда, куда мне нужно. Здесь хорошо, начальство хорошее, мои друзья, проводим активно время.

Елена – мама и начальник – говорит, что помощи молодых людей здесь всегда рады – не нужно отвлекать специалистов, чтобы собрать просыпавшееся зерно. Свою Люду, как подчинённую, ценит, как дочь - уважает. Говорит, приятно, что та сама, ещё ребёнком, решила помогать хозяйству.

Елена Виноградова, заведующая складом СПК «Свислочь»:

Она уже не первый год здесь работает. Что заработает - себе на расходы карманные. Это её желание, здесь нетяжело работать, зарплата их устраивает, нормальная.

А некоторые, вот так с детства, работая вместе с родителями, берут с них пример и профессии выбирают аграрные. Вот у Андрея получилось именно так.

Уже дорос до того, чтобы командовать папой. Показывает ему, куда машину подогнать нужно. Школьником помогал на зерносушилке, сейчас работает на комбайне. А отец отвозит собранное зерно – уже более четверти века за рулём, на полях. Андрея часто с собой брал.

Сергей Стонько, водитель ОАО «Каганец»:

С детства со мной. Иногда попросится прокатиться, посмотреть. Может, тяга какая-то. Пускай работает, если нравится.

Первым делом – комбайны, а девушки, да и всё остальное потом. Это про Андрея. День и ночь готов работать с техникой. Напарник помощником доволен.

Юноша собирается стать механиком — поступает в колледж. Как отучится – работать вернётся в родной агрогородок. Летом без дела не сидит, так в их семье не принято. То дома по хозяйству помогает, то вот сейчас – на уборочной. Говорит, даже почитать или в Интернет зайти некогда.

Андрей Стонько, помощник комбайнера ОАО «Каганец»:

Тяжело, но всякий труд приносит свое удовольствие. Если хочешь заработать денег, то надо работать. И работать надо хорошо, чтобы деньги были.

С утра до ночи в полях. И он, и отец. Вот это, собственно, за день практически всё общение между ними.

С нашей съёмочной группой тоже распрощались быстро – Андрей переживал, что другой экипаж за это время больше намолотит. Пока же он с напарником - лидеры в хозяйстве. Отец тоже в рекордсменах – по перевозкам зерна. Главный агроном характеризует обоих просто: трудяги.

Дмитрий Вашкевич, главный агроном ОАО «Каганец»:

Перспективная семья, главное, чтобы эта династия у них сохранилась. Отец передал сыну, сын передал своим детям, чтобы в сельское хозяйство вливалась молодая кровь – молодые, инициативные и перспективные.

Как и зерно даёт всходы, только, если его правильно посадить и грамотно ухаживать, так и привычка к труду и любовь к родной земле взращиваются с детства, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.