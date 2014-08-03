Начальник Минского государственного высшего авиационного училища рассказал о том, зачем заведению статус академии

Новости Беларуси. О мастерстве высшего пилотажа на неделе говорили на высшем уровне. Александр Лукашенко встретился с министром транспорта и коммуникаций Анатолием Сиваком и первым заместителем главы Администрации Президента Александром Радьковым. В центре внимания - преобразование Минского государственного высшего авиационного колледжа в академию.

О недалеком будущем этого учебного заведения и развитии подготовки авиаспециалистов ведущий программы «Неделя» поговорил с начальником Минского государственного высшего авиационного колледжа Александром Лапцевичем.

Александр Анатольевич, если говорить о летчик, то, как правило, это ассоциируется с мужчинами. Мужская профессия. А женщины у вас в колледже учатся?

Александр Лапцевич, начальник Минского государственного высшего авиационного училища:

Мы осуществляем подготовку также и девушек, которые выбрали себе профессию, связанную с авиацией. Летчиц, пилотов-девушек, мы пока еще не готовим. Мы готовим пока инженерный состав, а также технический состав по ряду специальностей. В частности, особой популярностью у нас пользуются диспетчеры и специалисты по управлению воздушным движением. Вот там большинство девушек у нас обучается.

Что хотелось бы отметить: 8 из 10 грамот, которые я вручаю 1 сентября за отличные успехи, получают наши девушки.

Беларусь сегодня единственная постсоветская страна, где пока нет совей авиационной академии. На сколько я понимаю, осеню этот пробел будет восполнен?

Александр Лапцевич:

Да, совершенно верно. Мы единственная пока страна, которая не имеет академии авиации. Есть они в Азербайджане, есть в Казахстане, в Литве две академии авиации. Но нам удалось сохранить свою учебную базу, развить все те специальности, которые связаны с инженерной подготовкой. Мы имеем сейчас 6 специальностей по высшему образованию, 6 специальностей по техническому уровню образования. Для сравнения можно сказать, что МАТУГА - Минское авиационно-техническое училище гражданской авиации, которое было нашим предшественником, имело всего лишь две специальности технического профиля.

А на сколько это дорогое удовольствие - подготовить авиационного специалиста?

Александр Лапцевич:

Это весьма затратно, но в этом отношении у нас есть перспектива. И мы прорабатываем этот вопрос. Для организации подготовки пилотов - задача поставлена высшим руководством - Правительством и Президентом, чтобы готовить летчиков у себя, - есть авиационно-учебный центр «Даймонд». У него имеется два самолета DA40. И, самое главное, имеется учебный тренажер. Базируются они в Мачулищах. И, соответственно, используя их базу и их личный состав, мы можем осуществлять практическую подготовку, а теоретическую подготовку давать здесь. При соответствующем заказе от заказчика («Белавиа» и другие авиационные организации), которым необходимы пилоты, мы могли бы эту подготовку организовать уже в ближайшее время.

Некоторые считают, что грядет эра беспилотных аппаратов. У меня на памяти недавний случай: в США пропал пенсионер, его искали военные и полиция - не могли найти, а беспилотник какого-то любителя нашел его за три часа. Как вы считаете, на сколько это перспективно направление развития? И, на сколько я понимаю, у вас тоже будет обучать специалистов по этому направлению?

Александр Лапцевич:

Да. Могу сказать, что единственное учебное заведение в Республике Беларусь, а даже может быть и на постсоветском пространстве, которое готовит специалистов по техническому обслуживанию, так называемой техэксплуатации беспилотных летательных аппаратов, создано у нас. Уже три года как у нас создана кафедра по беспилотным летательным аппаратам, где проходят сейчас подготовку в том числе и авиационные специалисты из зарубежных стран. К этому виду подготовки весьма пристальное внимание по той причине, что современная радиоэлектронная база позволили минимизировать те средства, которые размещаются на летательном аппарате, и решать ряд задач без использования пилота. Тем самым удешевляя услуги. Соответственно, имеем мы сейчас и заказы от пограничных войск, и от Министерства внутренних дел на подготовку этих специалистов. И, я думаю, в дальнейшем это направление будет только развиваться.

У вас в колледже делают беспилотники?

Александр Лапцевич:

У нас есть конструкторско-студенческое бюро «Мир». Сейчас они выставляли свои действующие образцы беспилотных летательных аппаратов на Международной выставке «MILEX». Имеем диплом за высокое качество подготовки к выставке указанной техники. Помимо того, что они готовят беспилотные летательные аппараты, они готовят и малые летательные аппараты, которые управляются пилотом и летчиком. Плюс они готовили макеты для съемок кинофильмов. То есть у нас имеется школа, как я говорю, авиаторов-энтузиастов, которые действительно болеют небом и могут своими руками создавать летательные аппараты.

В Западных фильмах мы часто видим, что кроме собственной лодки, яхты, человек может купить легкомоторный самолет. Как думаете, когда в Беларуси может наступить время, когда можно будет частным образом получить «права» летчика?

Александр Лапцевич:

Я могу сказать, что это время уже наступило. Мы подготовили уже за этот период времени, пока были Высшим колледжем, 94 человека, которые получили удостоверения пилотов-любителей. Это не обязательно какой-то маленький самолет. Это может быть дельтаплан, вертолет индивидуальный. И в перспективе, я думаю, к данному виду подготовки также будет предъявляться определенный интерес. Он уже сейчас есть. Поэтому мы развиваем и это направление. И есть у нас еще какой-то задел.

Как считаете, в перспективе на внутриреспубликанском уровне авиационное сообщение сможет создать конкуренцию железнодорожному, автомобильному транспорту?

Александр Лапцевич:

В принципе, да. Сейчас рассматриваются вопросы о создании так называемых местных авиационных линий между областными центрами. Эта задача, по развитию данного вида услуги, также ставится Департаментом по авиации перед нашими авиаторами. Но и учитывая политику Беларуси, которая многовекторная, как подчеркивал Президент, мы видим, что наши уважаемые представители бывают в различных странах Африки, Южной Америки и так далее. Естественно, лошадкой туда не доедешь - необходимо осуществлять перелет на воздушных судах. Поэтому за авиацией будущее!

У нас была проблема с преподавательско-профессорским составом. Как она будет решаться?

Александр Лапцевич:

Если бы меня спросили, какая самая главная проблема, как руководителя, я бы ответил, да. В первую очередь мы должны подготовить высококвалифицированного специалиста. А для этого необходимо иметь высококвалифицированный преподавательский состав. К сожалению, средний возраст преподавательско-профессорского состава составляет 69,7 лет. Это люди, которые имеют ученые степени и звания кандидатов наук, докторов наук. Сейчас процентная составляющая данной категории преподавательско-профессорского состава около 30% в нашем учебном заведении. Но, к сожалению, Высший колледж, согласно законодательству об образовании в магистратуре, а магистратура у нас наукоориентированная, не имеет права готовить им достойную смену. Мы выпускаем хороших ребят, отличных ребят, но они все уходят в авиационные организации и там продолжают трудиться. А для того, чтобы создать школу для преподавателей, необходимо иметь магистратуру. И вот это первое, что мы будем делать, когда мы изменим статус. Именно для этого. Иначе, я уже неоднократно говорил об этом, в авиации это называется «выйти в точку невозврата», когда летальное судно не может возвратиться на аэродром посадки, не имея достаточно топлива. Если мы не создадим кадровую безопасность с точки зрения преподавательско-профессорского состава, мы потеряем сначала качество, а потом и все остальное. Поэтому я бы назвал это одной из основных причин того, почему мы изменили статус учебного заведения. Чтобы имело учебное заведение перспективу развития. Мы как Высший колледж уже состоялись, а дальше надо развиваться. А чтобы дальше развиваться, необходимо вот это изменение статуса, а не потому что мы хотим называться академией или университетом. Это не важно. Это именно для того, чтобы учебное заведение развивалось дальше.