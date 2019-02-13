«Сняли слой штукатурки – показалась потрясающая стена»: как выглядят минские лофты

Лофты для Минска – явление новое. Рассказываем в программе «Минск и минчане» о таком подходе к организации пространства.

Более полувека назад в фабричном квартале Манхэттена родилась идея использования старых, заброшенных мануфактур для работы и проживания художников. С тех пор лофт стал одним из самых популярных и стильных видов недвижимости.

Заводские цеха и складские помещения прошлых столетий сегодня становятся минским «Тахелесом», точкой притяжения туристов и горожан.

Прогуливаясь по улице Красноармейской, например, сложно не заметить выглядывающий из арочных окон уютный интерьерный шоу-рум.

Хозяйка признаётся: помещение с историей было выбрано неслучайно.

Татьяна Синицева, директор интерьерного шоу-рума:

Здание это построено в 1952 году, и изначально это был магазин тканей. И мы можем видеть росписи на потолке, на стенах. Второй этап – это был овощной магазин. Я думаю, что именно в этот период на окнах появилась плитка, поскольку напротив завод оборудования – здесь был страшный грохот, и из-за этого грохота прямо подпрыгивали огурчики в банках.

Много воздуха и света, фактурная аутентичная отделка в сочетании с современной мебелью – эстетический код стиля лофт. Сохранить «живые» элементы архитектурного первоисточника было задачей номер один для дизайнера.

Татьяна Синицева:

Например, тот же карниз, которому больше 70 лет – он определённо должен быть сохранён. Заметила тоненькую синюю полоску потрескавшейся краски на одной из стен. Сняли слой штукатурки – показалась потрясающая стена. Она живописна и красива, и имеет аромат времени.

Креатив, индивидуализм, самовыражение – андеграундная идеология модного направления легла в основу одного из первых в столице лофт-коворкингов. На территории бывшей промзоны по улице Фабрициуса создали настоящую площадку для профессиональных сообществ. Здесь собирается молодёжная творческая элита города, проходит обучение специалистов IT-сферы, дизайнеров и начинающих предпринимателей.

Ольга Федорова, комьюнити-менеджер лофт-коворкинга:

Это ещё место для нетворкинга, место для общения, обмена контактами, люди делятся чем-то важным между собой, полезным.

Екатерина Быстрякова, PR-менеджер лофт-коворкинга:

Этот формат очень популярен в Европе, когда старые здания, которые потеряли свою актуальность, обживаются новыми современный трендами. И мы этот тренд подхватили, и уже успешно несём 5 лет. Мы расположены на территории 1 600 квадратных метров. Это здание бывшего завода «Калибр». Тут у нас находятся 22 помещения для коворкинга, также свободные пространства для коворкинга и 4 крупных лекционных зала. И небольшие залы для переговоров либо для мелких мероприятий и мастер-классов.

В культурный оазис превратился и промышленный район улицы Октябрьской. Арт-площадки с ресторанами, ночные клубы и креативные мастерские в архаичном обрамлении смотрятся весьма авангардно. Не отстаёт от веяний времени и завод «Горизонт», предлагая свои квадратные метры для необычных замыслов столичных фотографов.

Виталий Матусевич, фотограф:

Первое, на что хочется обратить внимание – это высокие потолки. Можно свет высоко расставить. Большой плюс – большие окна. Многие фотографы любят снимать при естественном свете. А когда окна маленькие или снизу, или их вообще нет, то не снимешь.

Мода на лофт в исторической застройке Минска дарит зданиям шанс на новую жизнь. А это не только создаёт новые рабочие места и помогает реализовать себя талантливым белорусам, но и экономически выгодно для города.

Анна Кебикова, начальник управления экономики администрации Центрального района г. Минска:

Во-первых, это вовлечение в хозяйственный оборот неиспользованного имущества. А во-вторых, это создание новых предприятий, то есть развитие малого бизнеса. Создание новых рабочих мест. А это значит, что новые субъекты – это поступление налогов в бюджет.