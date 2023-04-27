Литва планирует ограничить работу двух пунктов пропуска из-за риска коррупции и контрабанды

Риск коррупции и контрабанды, отсутствие рентгеновского оборудования. Литва назвала причины планируемого ограничения движения легковушек в двух пунктах пропуска на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По заявлению сопредельной стороны, обсуждается вопрос о том, что пересекать границу через «Твярячюс» и «Шумскас», с нашей стороны это «Видзы» и «Лоша», машины смогут только днем. Окончательное решение станет известно в ближайшее время.