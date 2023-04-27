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Литва планирует ограничить работу двух пунктов пропуска из-за риска коррупции и контрабанды

27 апреля 2023 13:35
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Риск коррупции и контрабанды, отсутствие рентгеновского оборудования. Литва назвала причины планируемого ограничения движения легковушек в двух пунктах пропуска на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва планирует ограничить работу двух пунктов пропуска из-за риска коррупции и контрабанды-1

По заявлению сопредельной стороны, обсуждается вопрос о том, что пересекать границу через «Твярячюс» и «Шумскас», с нашей стороны это «Видзы» и «Лоша», машины смогут только днем. Окончательное решение станет известно в ближайшее время.

# Пункты пропуска на границе Беларуси # общество # Фотофакт

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