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Зампредседателя Всеукраинского союза белорусов: «Хотим, чтобы между нашими странами было тесное экономическое сотрудничество»

06 мая 2021 07:43
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Новости Беларуси. «Белорусы в мире». Уполномоченный по делам религий и национальностей 5 мая встретился с заместителем председателя Всеукраинского союза белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зампредседателя Всеукраинского союза белорусов: «Хотим, чтобы между нашими странами было тесное экономическое сотрудничество»-1

Книги о родном крае, изделия народных промыслов и национальные костюмы. Все, что сохраняет самобытность белорусов и популяризирует наши традиции за рубежом, передано украинской стороне. В рамках государственной программы «Культура Беларуси» на ближайшие пять лет ведется сотрудничество с соотечественниками, проживающими в других государствах.

Зампредседателя Всеукраинского союза белорусов: «Хотим, чтобы между нашими странами было тесное экономическое сотрудничество»-4

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:
Осуществляет деятельность Консультативный Межэтнический Совет, где представлены национально-культурные объединения, и они решают вопросы взаимодействия между национально-культурными объединениями, распределение именно финансовой помощи, которое оказывается государством на проведение уставной деятельности.

Зампредседателя Всеукраинского союза белорусов: «Хотим, чтобы между нашими странами было тесное экономическое сотрудничество»-7

Игорь Мошкин, заместитель председателя Всеукраинского союза белорусов:
Мы хотим, чтобы между нашими странами было тесное экономическое сотрудничество. Чтобы товарооборот рос. Чтобы Беларусь получала от этого прибыль, прибыль могла бы быть инвестирована внутри страны на социальные программы, на медицину. Чтобы наши родители, которые остались здесь, бабушки, дедушки получали хорошие пенсии.

Зампредседателя Всеукраинского союза белорусов: «Хотим, чтобы между нашими странами было тесное экономическое сотрудничество»-10

К слову, на территории Беларуси в настоящий момент проживают представители 156 национальностей. Одна из самых многочисленных групп – украинцы. На территории соседнего государства проживают более двухсот сорока тысяч белорусов.

# Беларусь-Украина # общество # Александр Румак # Игорь Мошкин # Фотофакт

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