В Беларуси вакцинация против гриппа позволила предупредить более 140 тысяч случаев заболевания
Новости Беларуси. Высокий уровень вакцинации в Беларуси обеспечивается благодаря закупке препаратов за счет государственных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это было подчеркнуто 5 мая во время онлайн-встречи представителей высших органов аудита Беларуси, Словакии, Венгрии и Польши.
Так, в 2019 году в Беларуси вакцинация против гриппа позволила предупредить более 140 тысяч случаев заболевания. Это говорит о том, что система защиты населения от инфекционных болезней работает хорошо.
Однако показали результаты аудита и пробелы в работе: например, в регионах заявки на закупку вакцин не всегда формировались согласно необходимым требованиям. Это повлекло планирование излишних денег на закупку препаратов.
Например, в Брестской области при составлении заявок не учитывались остатки вакцин в учреждениях здравоохранения, а в Гомельской области необоснованно завышалось количество пациентов, которым необходима вакцинация.