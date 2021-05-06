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В Беларуси вакцинация против гриппа позволила предупредить более 140 тысяч случаев заболевания

06 мая 2021 06:24
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Новости Беларуси. Высокий уровень вакцинации в Беларуси обеспечивается благодаря закупке препаратов за счет государственных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это было подчеркнуто 5 мая во время онлайн-встречи представителей высших органов аудита Беларуси, Словакии, Венгрии и Польши.

В Беларуси вакцинация против гриппа позволила предупредить более 140 тысяч случаев заболевания -1

Так, в 2019 году в Беларуси вакцинация против гриппа позволила предупредить более 140 тысяч случаев заболевания. Это говорит о том, что система защиты населения от инфекционных болезней работает хорошо.

В Беларуси вакцинация против гриппа позволила предупредить более 140 тысяч случаев заболевания -4

Однако показали результаты аудита и пробелы в работе: например, в регионах заявки на закупку вакцин не всегда формировались согласно необходимым требованиям. Это повлекло планирование излишних денег на закупку препаратов.

В Беларуси вакцинация против гриппа позволила предупредить более 140 тысяч случаев заболевания -7

Например, в Брестской области при составлении заявок не учитывались остатки вакцин в учреждениях здравоохранения, а в Гомельской области необоснованно завышалось количество пациентов, которым необходима вакцинация.

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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