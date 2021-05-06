Более 30 километров. Следователи Витебска совершили велопробег по местам воинской славы

Новости Беларуси. Витебские следователи накануне Дня Победы совершили велопробег по местам воинской славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отправной точкой патриотического маршрута стал Витебск. В веломарафоне приняли участие около 30 сотрудников.

В деревне Городнянский Мох к воинскому захоронению следователи возложили цветы и почтили подвиг погибших во время Великой Отечественной войны минутой молчания.