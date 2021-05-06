Более 30 километров. Следователи Витебска совершили велопробег по местам воинской славы

Новости Беларуси. Витебские следователи накануне Дня Победы совершили велопробег по местам воинской славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Витебские следователи накануне Дня Победы совершили велопробег по местам воинской славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отправной точкой патриотического маршрута стал Витебск. В веломарафоне приняли участие около 30 сотрудников.
В деревне Городнянский Мох к воинскому захоронению следователи возложили цветы и почтили подвиг погибших во время Великой Отечественной войны минутой молчания.
Отдавать дань памяти героям накануне Дня Победы для сотрудников комитета стало уже традицией. Общая протяженность маршрута составила более 30 километров.