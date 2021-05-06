Прямой эфир

Более 30 километров. Следователи Витебска совершили велопробег по местам воинской славы

06 мая 2021 07:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Витебские следователи накануне Дня Победы совершили велопробег по местам воинской славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 30 километров. Следователи Витебска совершили велопробег по местам воинской славы-1

Отправной точкой патриотического маршрута стал Витебск. В веломарафоне приняли участие около 30 сотрудников.

Более 30 километров. Следователи Витебска совершили велопробег по местам воинской славы-4

В деревне Городнянский Мох к воинскому захоронению следователи возложили цветы и почтили подвиг погибших во время Великой Отечественной войны минутой молчания.

Более 30 километров. Следователи Витебска совершили велопробег по местам воинской славы-7

Отдавать дань памяти героям накануне Дня Победы для сотрудников комитета стало уже традицией. Общая протяженность маршрута составила более 30 километров.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зампредседателя Всеукраинского союза белорусов: «Хотим, чтобы между нашими странами было тесное экономическое сотрудничество»
06 мая 2021 07:43

Зампредседателя Всеукраинского союза белорусов: «Хотим, чтобы между нашими странами было тесное экономическое сотрудничество»

В Беларуси вакцинация против гриппа позволила предупредить более 140 тысяч случаев заболевания
06 мая 2021 06:24

В Беларуси вакцинация против гриппа позволила предупредить более 140 тысяч случаев заболевания

Галина Филипёнок: за стенами учреждения образования мы тоже педагоги. Поэтому лишнего мы не можем себе позволить
05 мая 2021 22:25

Галина Филипёнок: за стенами учреждения образования мы тоже педагоги. Поэтому лишнего мы не можем себе позволить