Минск и Одессу связало прямое авиасообщение

Новости Беларуси. «Минск – Одесса». Новый рейс белорусских авиалиний рассчитан на туристов, бизнесменов, а также летящих транзитом через нашу страну. Удобное и регулярное сообщение по маршруту не может не отразиться на товарообороте между Беларусью и Украиной и на сотрудничестве в туристической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Филипчик, генеральный консул Республики Беларусь в Одессе:

С июня этого года значительно увеличился поток туристов в Одесскую область. И не только в Одесскую, но и в Херсонскую, Николаевскую области. Люди поехали. Если брать 2014 год, то практически в это время летом был потерян сезон для белорусских туристов.

Виталий Портянко, директор ООО «Международный аэропорт Одесса»:

Наличие прямого авиасообщения, которое позволяет предоставить всю сетку маршрутов, которыми обладает аэропорт «Минск», сможет удовлетворить и предоставить качественный, хороший продукт. Мы с радостью будем встречать граждан Республики Беларусь летом, весной, зимой, осенью на отдых в наш город.