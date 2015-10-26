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Чтобы улучшить показатели: сотрудники налоговой незаконно пытались привлечь к ответственности двух предпринимателей

26 октября 2015 14:41
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Новости Беларуси. Начальник отдела и его подчиненный хотели необоснованно привлечь к административной ответственности двух предпринимателей. 

Официальное заявление Следственного комитета Республики Беларусь: 
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении двух должностных лиц районного отдела инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Минску. Следствием установлено, что начальник отдела и его подчиненный, желая улучшить показатели в своей работе, получить высокую оценку по результатам своей работы со стороны вышестоящего руководства, необоснованно намеревались привлечь к административной ответственности двух предпринимателей столицы. С этой целью ими была проведена незаконная проверка, по окончанию которой был составлен ряд заведомо ложных процессуальных документов о якобы выявленных нарушениях административного законодательства.

Кроме того, в период проведения проверки,

начальник отдела, продемонстрировав предпринимателю желание получить взятку, принял от него вознаграждение в виде детского платья для своей малолетней дочери.

В настоящее время действия руководителя квалифицированы следствием по ч.2 ст.424 (злоупотребление служебными полномочиями), ч.2 ст.425 (бездействие должностного лица), ч.1 ст.430 (получение взятки)  Уголовного кодекса Республики Беларусь. Инспектору, действовавшему в группе с начальником отдела, предъявлено обвинение по ч.2 ст.424 (злоупотребление служебными полномочиями) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

# общество # Коррупция

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